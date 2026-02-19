Robots que bailan, leyes que caminan: Milei utiliza el avance tecnológico en China para presionar por la reforma laboral

La tecnología avanza más rápido de lo que hubiéramos imaginado y ya no golpea la puerta, sino que la derriba. En tan solo 12 meses, la robótica china pasó de crear robots que apenas caminaban a generar atletas capaces de realizar parkour y artes marciales. Y en la Argentina, la política rápidamente se hizo eco de estos avances.

Hace pocos días, se celebró la Gala del Festival de la Primavera 2026, un evento conocido por ser la fiesta espiritual del pueblo chino en vísperas del Año Nuevo Chino, además de un ritual cultural central en las reuniones familiares del país asiático. Y uno de los momentos cruciales de la velada tuvo lugar cuando se presentaron robots que realizaron rutinas de kung-fu, artes marciales con sables y hasta volteretas hacia atrás con una fluidez casi humana.

In just one year, they have evolved from robots to "humans".



Evolution of robots in Chinese Spring Festival Gala



— Science girl (@sciencegirl) February 17, 2026

En una publicación de X, la cuenta llamada Science Girl subió el video, combinándolo con la muestra realizada para este evento, pero en 2025, también con robots. En ese entonces, los movimientos de estas máquinas todavía eran rígidos, más simples, y mantenían una estética puramente mecánica.

“En solo un año, han evolucionado de robots a «humanos». La evolución de los robots en la Gala del Festival de Primavera de China”, fue el comentario que acompañó a la publicación de la cuenta de X, que alcanzó más de 625.000 visualizaciones.

El presidente Javier Milei aprovechó la comparación y compartió en su cuenta de X esta publicación de Science Girl, acompañada de un comentario vinculado al contexto argentino: “Y pensar que pese al rotundo fracaso algunos quieren seguir con las leyes de mediados de los ’70s (ponele)...Fin”.

Y pensar que pese al rotundo fracaso algunos quieren seguir con las leyes de mediados de los '70s (ponele)...

— Javier Milei (@JMilei) February 17, 2026

En medio del debate de la reforma laboral argentina, las palabras del presidente generan especial eco. Según transmitió la agencia AP, Milei considera crucial la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen un trabajo informal.

Los sindicatos argumentan que la ley debilitará las protecciones tradicionales de los trabajadores al reducir las indemnizaciones por despido, tradicionalmente elevadas; ampliar a más actividades la calificación de esencial —lo que obliga a los gremios a ofrecer servicios mínimos en caso de huelga— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.

El corte en la subida al puente Pueyrredón, sobre avenida Mitre, en Avellaneda, por el paro general por la reforma laboral Sebastián Hipperdinger

Uno de los artículos que ha generado especial debate y resistencia es el del régimen de licencias médicas; este busca reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

En ese contexto, hoy, 19 de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas en todo el país contra la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei. El movimiento, que ha tenido una fuerte adhesión por parte de los gremios del transporte, pretende hacer naufragar el proyecto que se tratará hoy, a partir de las 14, en la Cámara de Diputados.