Día del Internauta: cuál es el origen de la fecha y las claves de la jornada

El Día Internacional del Internauta se conmemora cada 23 de agosto con el objetivo de celebrar a todas aquellas personas que navegan por Internet. La fecha recuerda la creación del primer servidor web en la historia, un hecho que dio inicio a un avance tecnológico constante y al surgimiento de nuevas herramientas informáticas.

Hoy se celebra el Día del Internauta Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy?

Fue el 23 de agosto de 1991 cuando el científico de computación británico Tim Berners-Lee creó un hipertexto que contenía un conjunto de procesos que dieron origen a lo que hoy se conoce como web. Berners-Lee deseaba crear un sistema de documentación unificado, que sirviera como herramienta de almacenamiento para sus compañeros de trabajo. De esta manera, fundó el primer servidor online, sin saber que se convertiría en una de las invenciones más relevantes de la historia mundial.

Se trataba de un espacio en línea que permitía acumular datos en un mismo espacio, de manera remota. Berners-Lee estableció una secuencia HTTP, cuya función permitía establecer una comunicación entre un cliente y un servidor.

Tres años más tarde, fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C), con una sede central en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El organismo se encontraba destinado a investigar y trabajar en los avances de la experiencia web. Entre sus múltiples aportes, se encuentran una serie de siglas relacionadas con el uso de Internet que se han popularizado con los años:

Lenguaje HTML : HyperText Markup Language, que refiere a lenguaje de etiquetas de hipertexto.

: HyperText Markup Language, que refiere a lenguaje de etiquetas de hipertexto. HTTP : HyperText Transfer Protocol, que se refiere a un protocolo de transferencia de hipertexto.

: HyperText Transfer Protocol, que se refiere a un protocolo de transferencia de hipertexto. URL: Uniform Resource Locator, que es el sistema de localización de objetos en la web.

Tim Berners-Lee hizo múltiples aportes para el uso de Internet

Claves del Día del Internauta