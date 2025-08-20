Oración a San Bernardo: esta es su historia y qué rezarle

El Día de San Bernardo de Claraval se conmemora el 20 de agosto, una festividad de la Iglesia Católica que celebra a este monje francés, el primero y más conocido abad del monasterio de Claraval. Gracias a su trabajo intelectual, es considerado como una de las figuras más relevantes de la teología y la devoción a la Virgen María.

Oración a San Bernardo de Claraval

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para pedirle una gracia a San Bernardo de Claraval:

San Bernardo: gran predicador, enamorado de Cristo y

de la Madre Santísima: pídele al buen Dios

que nos conceda a nosotros un amor a Dios

y al prójimo, semejante al que te concedió a ti.

Quiera Dios que así sea.

San Bernardo de Claraval era un gran devoto de la Virgen María ACI prensa

La historia de San Bernardo de Claraval

Bernardo de Fontaine nació en el año 1090 en el castillo de Fontaine-les-Dijon, ubicado en la región francesa de Borgoña. Provenía de una familia noble, su padre, Tescelino, era caballero del duque de Borgoña y su madre, Alice, hija de un señor feudal llamado Bernardo de Montbard.

Luego de la muerte de su madre a temprana edad, comenzó su camino de fe. Sintió una peculiar devoción por la Virgen María, como manera de encontrar una figura maternal y guía. De esta manera, creó “Acordaos”, una de sus oraciones marianas más famosas en honor a la Santa Madre.

Durante la noche de Navidad del año 1111, Bernardo experimentó una aparición de la Virgen María mientras dormía. La Santa portaba al Niño Jesús en sus brazos y se lo ofreció para que lo amara e hiciera que otros lo amen también. Este gesto fue interpretado como la invitación de compartir la fe con otros. Es así que decidió consagrarse a Dios.

Unas semanas más tarde, se unió al monasterio cisterciense de Citeaux, un lugar que contaba con poca convocatoria. El sitio no presentaba ingresantes desde hace 15 años. A sus 25 años y gracias al apoyo de sus superiores, fue enviado como abad a fundar un nuevo monasterio. Viajó junto a otros 12 monjes a Champagne. Lo bautizó como Clairvaux, que se traduce a Claraval en francés y refiere a “valle claro”.

Acordaos, la oración que creó San Bernardo para la Virgen María Twitter

Durante toda su vida, se dedicó a convertir a otras personas al catolicismo y fundó más de 300 monasterios. Gracias a esta habilidad, se ganó la fama de “cazador de almas y vocaciones”. Visitó escuelas, universidades, pueblos y campos para compartir las virtudes de la religión. Luego de años y a pesar de contar con una desaprobación inicial, convirtió a su familia a la fe. Se cree que consiguió la confesión de más de 900 hombres.

También es conocido como “el oráculo de la cristiandad”. Esto es porque se hizo consejero de príncipes y obispos, quienes le pedían luces sobre los asuntos más importantes gracias a su rectitud de pensamiento y sabiduría.

Bernardo murió el 21 de agosto de 1153, a los 73 años, tras haber sido abad durante casi cuatro décadas. Fue canonizado en 1174, es decir que recibió el título de santo por la Iglesia Católica. Luego, fue proclamado Doctor de la Iglesia en 1830, por lo cual se remarcó su erudición y se lo reconoció como eminentes maestros de la fe para los fieles.