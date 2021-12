Directores de datos. La nueva posición estratégica con cada vez más protagonismo

Hace tiempo que se viene hablando del poder de los datos para que las organizaciones se anticipen a escenarios futuros, creen ventajas competitivas, tomen mejores decisiones, aprovechen nuevas oportunidades y hasta para innovar. En este marco, el del Director de Datos (Chief Data Officer, CDO) empieza a sonar como un rol clave.

Como su nombre lo indica, estos profesionales consideran a los datos y la analítica como un activo y se enfocan en producirlos y analizarlos. También se esfuerzan por incrementar el intercambio de datos para mejorar la experiencia del cliente, así como también para buscar oportunidades para colaborar y crear nuevo valor a partir de esta información. Se aseguran también de que la toma de decisiones de la organización esté basada en ellos.

Gisele Cabrera tiene 36 años y es Chief Data & Analytics Officer en Digital House, una reconocida organización educativa. “Como me incorporé recientemente a Digital House, estuve enfocada en armar la estrategia del área. Diariamente tengo reuniones de trabajo donde estoy relevando las necesidades de análisis de datos que tienen las distintas áreas. Además, estoy armando equipo desde cero en el nivel global, por lo que estoy realizando muchas entrevistas para posiciones de liderazgo y también para perfiles de especialistas en Data Engineering, Data Viz, Data Science y Analytics Translators”, explica.

Por su parte, Diego Zalazar, de 42 años, trabajó como CDO en Cablevisión y ahora es Data Office Manager en Telecom. Como Cabrera, estudió la Licenciatura en Administración de Empresas y luego realizó un MBA en Gestión de datos.

Adelantados

Su rol, describe, consiste en definir y ejecutar una estrategia de datos alineada con la estrategia de negocio. “En concreto, mi día se reparte entre articular las diferentes áreas del equipo y alinear los objetivos y el horizonte por seguir; acompañar la evolución de los proyectos estratégicos, y, fundamentalmente, hacer ese trabajo invisible de ir cambiando la cultura de la compañía hacia una cultura guiada por los datos. Esto excede a mi equipo de trabajo, porque lo hacemos entre todos”, dice.

Zalazar, cuyo objetivo final es que Telecom logre una cultura guiada por los datos y que la gestión de datos sea una de las ventajas competitivas del negocio, lidera un equipo compuesto por especialistas en prácticas analíticas y expertos en datos.

Ambos entrevistados tienen, en resumen, las mismas misiones. Cabrera también trabaja para impulsar una cultura de toma de decisiones basadas en datos, que permita generar valor para el crecimiento de Digital House en el nivel global. Por supuesto, esto impacta en el resto de los ejecutivos que lideran las áreas más tradicionales. En este sentido, Cabrera dice que sus pares “están muy contentos y coinciden en la importancia de contar con buena data para tomar decisiones de forma oportuna para anticiparse y lograr una ventaja competitiva”.

“Generalmente, la falta de un CDO se traduce en la ausencia de una estrategia organizacional que considere a los datos como un activo clave de la generación de valor para el negocio”, dice Cabrera, y es algo en lo que muchas empresas están empezando a cambiar. Por eso, de cara al futuro, ambos entrevistados son optimistas. En tanto, la investigación norteamericana The Journey to Becoming Data-Driven: A Progress Report in the State of Corporate Data Initiatives confirma que el rol del director de datos está cada vez más establecido. En 2012 solo el 12% de las organizaciones contaba con un CDO; en 2021 ese número es del 65 por ciento. No obstante, se trata de una función que no está todavía claramente definida, dado que tanto la línea de dependencia, el enfoque y las responsabilidades continúan modificándose. Aún se encuentra en plena evolución.

“En la Argentina hay pocos CDO porque esta posición depende del grado de maduración de la empresas. A medida que el proceso de digitalización avanza, la necesidad de tener una estrategia de datos empuja estos roles. Como Telecom está ampliando su scope de negocios e incorporando los servicios digitales, necesita el desarrollo de una estrategia de datos que nos lleve un paso más allá”, observa Zalazar.

Dicho esto, el ejecutivo sostiene que cada vez más las compañías tradicionales se encuentran con la necesidad de darle una gestión diferente a los datos. “Las startups suelen nacer con este rol en su estructura”, destaca.

Para aquellos que sienten que este rol es atractivo, Cabrera avisa que, entre las habilidades duras, un profesional de este tipo debe contar con conocimientos sólidos de bases de datos, estadística, matemática, inteligencia de negocios y técnicas de aprendizaje automático.

“Entre las blandas es importante que tenga excelentes habilidades de comunicación y transformación cultural –añade–. Generalmente el desafío de este tipo de posiciones pasa por gestionar un cambio en el nivel cultural, relacionado con la forma en que las compañías toman sus decisiones. Por último, lo que no puede faltarle a ningún CDO es el entendimiento del negocio en el que está inmerso. Este último punto es clave para lograr una transformación que genere valor para la empresa”.

Por último, Zalazar entrega algunas recomendaciones para los CDO del mañana. “Es fundamental tener un buen diagnóstico del estado de situación de la compañía y la alineación con la estrategia de negocio. No hay manual ni curso para la gestión de datos ideal, por lo cual me parece que la clave está en aplicar las iniciativas que más se adaptan a cada compañía. Y, por otro lado, la mirada integral que la gestión de datos requiere; no es solo tecnología, procesos o cultura, sino todo eso junto y lo más alineado posible”.