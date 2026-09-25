Dos nuevos relojes para el deporte extremo: Huawei Watch GT 7 Pro y Amazfit T-Rex Dual Solar

Dos gigantes de la tecnología móvil acaban de presentar sus apuestas más ambiciosas para el segmento outdoor y deportivo de relojes de alta gama: el Huawei Watch GT 7 Pro, ya disponible en la Argentina, y el recién presentado Amazfit T-Rex Dual Solar. Ambos dispositivos buscan conquistar a los usuarios más exigentes con materiales de ingeniería aeroespacial, pantallas de brillo extremo y baterías diseñadas para expediciones de varios días lejos de cualquier enchufe.

Huawei Watch GT 7 Pro: titanio, cerámica y un salto rotundo en autonomía deportiva

Huawei renovó su línea insignia con el lanzamiento en el país del Watch GT 7 Pro (860.999 pesos), una propuesta que combina el diseño de un reloj de lujo con un equipamiento deportivo de nivel profesional. El dispositivo está construido sobre un chasis de aleación de titanio de grado aeroespacial, acompañado por un bisel de cerámica nanotecnológica resistente a los arañazos y una pantalla protegida por cristal de zafiro. Su panel AMOLED circular de 1,47 pulgadas alcanza una resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo máximo de 3000 nits, lo que garantiza una visibilidad incluso bajo el sol más intenso de la montaña. La caja es de 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm.

Un Huawei Watch GT 7 Pro

En el apartado técnico, la batería es una de sus mayores fortalezas: ofrece hasta 21 días de autonomía en uso ligero, 12 días en uso típico y 51 horas en modo trail running con GPS continuo de doble frecuencia (L1 y L5). En materia de salud y deporte, incorpora el sensor óptico TruSense junto a un sensor de ECG. Además, estrena el sistema Health Insights con puntuación de preparación física diaria, más de 3000 mapas de estaciones de esquí descargables con conteo de giros y fuerza G, alertas de voz y vibración para curvas cerradas en ciclismo y certificación de sumergibilidad hasta 40 metros de profundidad para buceo en apnea, y es compatible tanto con Android como con iOS. Además tiene NFC para pagos móviles.

Amazfit T-Rex Dual Solar: el primer AMOLED del mundo con doble panel de carga solar

Un Amazfit T-Rex Dual Solar

Por su parte, Amazfit presentó a nivel internacional el T-Rex Dual Solar (650 dólares), el primer smartwatch con pantalla AMOLED que ofrece un sistema fotovoltaico de doble cara. Esta tecnología utiliza dos paneles solares: uno ubicado sobre la pantalla y un segundo panel trasero fabricado en vitrocerámica, el cual posee más del doble de superficie para recargar la energía de forma acelerada cuando el reloj se coloca orientado hacia el sol durante un descanso. Gracias a este esquema, su autonomía base de 25 días se expande a 34 días mediante la recarga solar frontal y alcanza hasta 51 días con el panel posterior (expuesto 3 horas diarias a 50.000 lux), llegando a 41 horas en modo GPS de alta precisión.

Pensado para condiciones extremas, el T-Rex Dual Solar cuenta con bisel y botones físicos de titanio de grado 5, cristal de zafiro y la capacidad de operar en temperaturas que van desde los -30 °C hasta los +70 °C. La caja es de 51,4 mm de diámetro, y 16,9 mm de grosor.

El Amazfit T-Rex Dual Solar tiene dos paneles solares para recargar su batería

Su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas y 3000 nits asegura una visibilidad adecuada al aire libre, mientras que su resistencia al agua de 10 ATM le permite soportar inmersiones de hasta 100 metros. A nivel funcional, el modelo destaca por sus mapas a color descargables sin conexión con recálculo inteligente de rutas, la herramienta LiveShare para compartir la ubicación en tiempo real, una linterna física integrada con modo Boost de hasta 300 lux y señal SOS, pagos NFC mediante Zepp Pay, asistente de voz Zepp Flow y más de 180 modos deportivos.