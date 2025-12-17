El círculo azul de WhatsApp: paso a paso para restringirlo

La reciente integración del asistente Meta AI en WhatsApp generó un cierto malestar entre los usuarios a nivel mundial, que sintieron el cambio en la aplicación de mensajería más popular de todas. Este nuevo botón con funciones de inteligencia artificial comenzó a aparecer en la barra de búsqueda o en la parte superior de la aplicación, sin que el usuario lo solicitara, dando una sensación de imposición. No obstante, hay una manera de quitarlo para volver a la configuración tradicional.

A pesar de que Meta, en su sitio web, aseguró que la función es “opcional”, la realidad es que no existe un botón claro para desactivarla completamente. Aunque se aclaró que los usuarios no están obligados a utilizar el asistente, muchos clientes se quejaron de que su presencia, por lo que empezaron a buscar alternativas para minimizar su presencia.

WhatsApp es una las aplicaciones más descargadas del mundo (Foto: Grok)

Las preocupaciones de los usuarios se articularon principalmente en tres frentes. Primero, la privacidad y el uso de datos. Si bien los mensajes de WhatsApp mantienen el cifrado de extremo a extremo, las interacciones directas con Meta AI podrían no gozar del mismo blindaje. Esto genera serias dudas sobre si lo que se escribe al asistente podría usarse para entrenar modelos de IA o para generar perfiles de comportamiento. Aunque en regiones como Europa existen opciones para oponerse a que Meta use datos para entrenar su IA, estas suelen aplicar más a Facebook e Instagram que a WhatsApp, lo que deja un vacío para los usuarios de la plataforma de mensajería.

En segundo lugar, el control de la herramienta. Especialistas señalaron que una recomendación frecuente es evitar abrir el chat del asistente, ya que cualquier interacción puede anclarlo más firmemente en la experiencia del usuario. Para profesionales como periodistas, autoridades, profesionales de salud, abogados que usan WhatsApp de forma laboral, la presencia constante del botón genera “ruido” visual y la sensación de que la IA podría intervenir en conversaciones sensibles, incluso si no lo hace automáticamente.

Finalmente, el consentimiento poco claro. Sitios especializados en seguridad informática criticaron que la incorporación del botón ocurrió sin ofrecer al usuario una opción real de aceptarlo o rechazarlo. No puede se puede remover Meta AI del diseño de WhatsApp, incluso si nunca piensa usarlo, advirtieron los expertos ilustrando la falta de control del usuario.

Los usuarios buscan proteger su intimidad en las aplicaciones (Foto: Freepik)

Aunque la desactivación completa no es una opción, es posible reducir la presencia del asistente de la siguiente manera:

Archivar o borrar la conversación con Meta AI para que no figure entre los chats principales.

la conversación con Meta AI para que no figure entre los chats principales. No iniciar diálogos con el asistente ni pulsar su ícono, lo que ayuda a que aparezca con menor frecuencia.

con el asistente ni pulsar su ícono, lo que ayuda a que aparezca con menor frecuencia. Controlar los permisos del celular (cámara, micrófono, ubicación); esto no lo desactiva, pero reduce el alcance de los datos a los que accede.

(cámara, micrófono, ubicación); esto no lo desactiva, pero reduce el alcance de los datos a los que accede. Aprovechar las opciones de “Privacidad avanzada”, disponibles en algunas regiones, para restringir funciones inteligentes en determinados chats.

Una aplicación de mensajería debe priorizar la comodidad y la seguridad de los usuarios, ya que forma parte de su comunicación cotidiana. Esto implica una interfaz clara e intuitiva, que permita chatear, compartir archivos o realizar llamadas sin complicaciones, pero también sistemas de protección sólidos que resguarden la privacidad de los mensajes y los datos personales. La confianza del usuario se construye cuando la app es fácil de usar y, al mismo tiempo, ofrece garantías de seguridad, por eso muchos clientes son exigentes con WhatsApp.