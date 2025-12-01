Meta AI en WhatsApp: cómo desactivarlo

La persistente aparición y la ausencia de una opción clara de desactivación para Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta, dentro de WhatsApp, provocó un extendido malestar en los usuarios de todo el mundo, que utilizan la aplicación de mensajería más popular de todas. Esta funcionalidad, que empezó a mostrarse en la barra de búsqueda o en la parte superior de la aplicación sin solicitud, afecta a usuarios que emplean la plataforma para fines personales, laborales y otros temas.

Meta, propietaria de WhatsApp, afirmó que la función es “opcional”, pero esta declaración contradice la experiencia de usuarios y reportes de medios especializados. Ya en abril, la BBC ratificó que Meta había indicado: “No es posible desactivar el icono”. AP News publicó una guía titulada “¿Quiere desactivar Meta AI? No puede, pero hay algunas alternativas”. Reuters informó, en julio de este año, que Meta enfrentaba una investigación del regulador italiano, por el modo de introducción de Meta AI en WhatsApp y la falta de claridad sobre su desactivación.

La aplicación de mensajería incorporó la inteligencia artificial rápidamente (Foto: Grok)

A partir de esta situación, la preocupación de los usuarios se articuló en tres ejes. Primero, la privacidad y el uso de datos. Aunque los mensajes de WhatsApp mantienen cifrado de extremo a extremo, las interacciones directas con Meta AI no gozan del mismo blindaje. Esto generó dudas sobre si la información escrita al asistente podría usarse para entrenar modelos de IA o crear perfiles de comportamiento. Si bien en Europa existen mecanismos para oponerse al uso de datos con fines de entrenamiento, estos aplican más a Facebook e Instagram que a WhatsApp. Además, en otras partes del mundo no cuentan con regulaciones tan precisas.

Segundo, el control sobre la herramienta. Medios como The Sun sugirieron “evitar abrir el chat del asistente”, ya que cualquier interacción podría consolidar su presencia. Para profesionales como periodistas, abogados o personal de salud, la aparición constante del botón genera “ruido” visual o la sensación de una posible intervención de la IA en conversaciones sensibles, aunque no ocurra automáticamente.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en los celulares (Foto: Freepik)

Finalmente, el consentimiento es ambiguo. Sitios como Wired enfatizaron que la incorporación del botón se produjo sin ofrecer al usuario una opción genuina para aceptarlo o rechazarlo. “No puede remover Meta AI del diseño de WhatsApp, incluso si nunca piensa usarlo”, concluyó el medio.

Entonces, ¿se puede desactivar?

A pesar de la imposibilidad de una desactivación completa, los usuarios pueden implementar medidas para minimizar la presencia del asistente. Estas acciones, compiladas de AP News y otros medios, incluyen archivar o eliminar el chat de Meta AI para que no figure entre las conversaciones principales. Se aconseja evitar iniciar conversaciones con el asistente o pulsar su ícono, lo que contribuye a que no se muestre con tanta frecuencia. Revisar los permisos del teléfono —como acceso a cámara, micrófono o ubicación—, aunque no desactiva Meta AI, sí limita la exposición de datos.

En algunas regiones, existen configuraciones de “Privacidad avanzada” que permiten restringir funciones inteligentes en chats específicos. Expertos en ciberseguridad, además, recomiendan a quienes manejan información sensible —como periodistas— considerar separar sus conversaciones profesionales de la plataforma o evaluar alternativas más enfocadas en la privacidad, como Signal.