El crossover menos esperado: Quentin Tarantino presentó un corto sobre Kill Bill dentro de Fortnite

Si leés la frase “dirigido por Quentin Tarantino y protagonizado por Uma Thurman”, solo podés pensar en una cosa: la película Kill Bill... y estarías en lo cierto. Más o menos. Porque por más loco que suene, el legendario director eligió el nuevo Capítulo7 de Fortnite, la nueva temporada con nuevo mapa, para estrenar un corto animado, que sirve como precuela de la historia de Yuki, la asesina japonesa de Kill Bill. Este corto, llamado El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki se puede ver exclusivamente dentro de Fortnite, donde también, dentro del juego, vamos a tener actividades sobre la película y la posibilidad de desbloquear tanto a Beatrix Kiddo, como a Yuki como skins de personajes jugables. Además, dentro del Battle Royale, vamos a poder portar la katana que es central en la película, y que nos dará poderes para movernos más rápido con ataques fuertes y certeros cuerpo a cuerpo.

“Yuki estuvo en mi imaginación por más de 20 años”, comentó en el evento presentación el director norteamericano, creador de éxitos como Pulp Fiction o Perros de la calle, a lo que agregó: “Este corto era parte del borrador original de la película, pero era demasiado, tenía demasiada acción”. Durante la charla, también comentó cómo fue el trato con Epic Games y cómo se llegó a este hito: “Llegué a la reunión con ellos pensando que solo íbamos a hablar de ceder los derechos para la licencia de los personajes, pero no, tenían otra cosa en mente”, bromeó.

Epic Games le preguntó si tenía algo de entre 8 a 12 minutos que podría sumarse al universo del juego, y ahí fue como el director sacó a la luz su idea de corto animado, que según rumores, podría también expandirse a una precuela animada de la saga Kill Bill (que no formaría parte de las tan habladas “únicas 10 obras de Tarantino”, aun por completar).

El nuevo Chapter 7 de Fortnite

El nuevo capítulo del juego, que renovó por completo el mapa que dejó atrás a Los Simpsons, tiene un montón de novedades, además de locaciones totalmente nuevas inspiradas por ejemplo en el colisionador de hadrones del CERN, la ciudad de Las Vegas o la playa de Venice en Los Ángeles.

Ahora vamos a poder tener un equipo de reanimación automática (vas a poder revivirte sin ayuda de amigos), vas a tener la ya mencionada katana de Kill Bill, la posibilidad de manejar las ambulancias de reanimación y quizás, lo más llamativo, es que en esta nueva historia el villano principal derribó el Battle Bus. Ahora, para ingresar al mapa, vas a saltar desde una ola gigante con menos recorrido para elegir dónde caer.

Además, se agregaron nuevas y más simples maneras de construir (a la que vas a tener que acostumbrarte si querés usarlo) y vamos a tener varios jefes dentro del mapa: si los derribamos podremos absorber su poder y convertirnos en ellos con diversas nuevas habilidades.