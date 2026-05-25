Para qué sirve la “rayita” debajo de las teclas F y J del teclado

La computadora parece un dispositivo tecnológico fácil, capaz de que cualquiera pueda hacer uso de ella. Sin embargo, existen algunas incógnitas sobre su composición y aspecto que a muchos les llama la atención desde hace tiempo. Uno de los misterios más populares es el origen de la rayita que aparece en la tecla de la letra F y J. Para erradicar cualquier duda, los expertos explicaron a qué se debe.

La incorporación de esta marca con relieve o delineada con pintura es un método que se comenzó a aplicar a principios del siglo XXI y que tiene una correlación con la enseñanza y puesta en práctica de la mecanografía.

Las teclas F y J tiene una rayita debajo porque sirven para guiar a las manos y al cerebro en la escritura sin necesidad de verlo (Fuente: Pexels)

El uso de la computadora se volvió vital para decenas de trabajos alrededor del mundo y en la actualidad ya es parte de la vida cotidiana. El teclado es uno de los elementos principales que la hacen funcionar y el diseño de este hardware se vincula con las máquinas de escribir. En ambos casos, la constancia contribuye a la memorización de las letras y números.

Por este motivo, la inclusión de las rayitas (a menudo también en la tecla del número 5) se debe a que permiten fortalecer y asegurar la memoria de la persona que usa el teclado. Así solo es necesario que mire la pantalla sin necesidad de que su mirada se dirija siempre abajo. En simples palabras, su diseño mejora la velocidad y precisión al escribir.

Este método favorece la rapidez de tipeo, ya que sirve como una guía táctil cuando posicionás tus dedos sobre las rayitas. Así contribuye a que el cerebro recuerde la ubicación del resto de las teclas y hacia dónde debe dirigirse para continuar con el desarrollo del texto.

El origen de esta marca debajo de las letras fue creado por June E. Botich, que observó que aquellas personas que tipeaban con los relieves en los teclados, podían hacerlo de una manera más rápida y sin cometer demasiados errores.

La posición de reposo

En medio del teclado existe un área creada adrede para que tus manos descansen cuando te detengas en el proceso de escritura. Casi de forma inconsciente, las manos se dirigen a esta fracción, que se halla en el medio. Automáticamente, tus dedos buscan las rayitas para hacer una pausa y se da por sentado qué letras son las que hay debajo.

La tecla número 5

En los teclados inalámbricos o para PCs de escritorio, el número 5 tiene una rayita con relieve (Fuente: Pexels)

En las computadoras de escritorio, los teclados tienen los números hacia el lado derecho, además de en la parte superior. A menudo, el 5 también tiene una rayita con relieve y tiene la misma función que las letras, la de ser una entrada rápida a los números con una referencia central.