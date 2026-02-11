La insólita relación entre Jeffrey Epstein, Fortnite y Pokémon Go

Todo el revuelo alrededor de Jeffrey Epstein, con impacto en la elite mundial, también llegó a un lugar inesperado: el mundo de los videojuegos. En particular, en Fortnite y el Pokémon Go.

Desde 2025 un rumor persistente aseguraba que Epstein (que se suicidó en 2019) seguía activo en Fortnite. La controversia comenzó tras la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso, conocidos como los “Archivos Epstein”. En estos documentos, se descubrió una mención a la compra de V-Bucks (la moneda virtual de Fortnite) y el uso del nombre de usuario “LittleStJeff1”, una clara referencia a su isla. Poco después, rastreadores públicos de actividad revelaron que una cuenta con ese mismo nombre estuvo activa en Israel durante 2025, alcanzando incluso el rango de Plata 1 en el Capítulo 6, Temporada 1 del juego.

Este hallazgo alimentó teorías conspirativas que creían posible que Epstein siguiera vivo, oculto en el extranjero, al punto que Epic Games (la creadora de Fortnite) debió salir a desmentir categóricamente estas versiones. La empresa aclaró que se trató de un “engaño orquestado por un jugador” que cambió su nombre de usuario a “LittleStJeff1” apenas días después de que el nombre se hiciera público en los archivos filtrados. Además, Epic confirmó que no existen registros de los correos electrónicos de Epstein vinculados a su sistema de cuentas.

Hey Official Fortnite here - this was a ruse by a Fortnite player. A few days ago, an existing Fortnite account owner changed their username from something totally unrelated to littlestjeff1, following the revelation of littlestjeff1 as a name on YouTube. These Fortnite trackers… — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 6, 2026

Aunque su presencia en Fortnite resultó ser una farsa, su conexión con el gaming es real. Los archivos del Departamento de Justicia confirmaron que Microsoft baneó permanentemente a Epstein de Xbox Live en 2013. La razón, aunque inicialmente citaba “acoso y abuso”, fue en realidad producto de una alianza con el Fiscal General de Nueva York para eliminar a delincuentes sexuales registrados de las plataformas en línea y proteger a los menores.

Simultáneamente, otro frente de batalla digital se abrió en su antigua propiedad del Caribe. A pesar de que Epstein murió en 2019, en sus archivos se encontró una nota donde recomendaba a alguien: “echa un vistazo a Pokémon GO si aún no lo has hecho”.

Esta sugerencia cobró relevancia cuando jugadores, utilizando herramientas que engañan al GPS para falsificar su ubicación, descubrieron una Poképarada activa en Little St. James, bajo el nombre de “Sun Clock”. Las poképaradas son puntos geográficos reales donde se pueden encontrar elementos virtuales del juego Pokémon Go.

Epstein Island has a Pokémon GO PokéStop. pic.twitter.com/4HpgRznFzO — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) February 7, 2026

Inmediatamente Niantic eliminó la Poképarada de la isla tras la presión pública y la visibilidad del caso en redes sociales, donde algunos usuarios trataban sus visitas virtuales a la isla como un “distintivo de honor”, intercambiando incluso regalos virtuales obtenidos allí por su valor simbólico o “lore”.