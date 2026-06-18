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El GTA VI sale en preventa el 25 de junio, pero no te dejes engañar en el medio

La semana que viene comienza la preventa del juego, que tendrá su debut oficial en noviembre; los especialistas alertan por múltiples estafas que prometen un acceso temprano al juego

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Europa Press
Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas del segundo trailer del juego Grand Theft Auto VI
Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas del segundo trailer del juego Grand Theft Auto VI

Rockstar Games ha anunciado la disponibilidad de la preventa del videojuegos Grand Theft Auto VI (GTA VI) para el 25 de junio y ha revelado su carátula oficial.

Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rockstar Games ha anunciado que el 25 de junio se podrá realizar la preventa de Grand Theft Auto VI tanto en formato digital como a través de minoristas seleccionados.

Al mismo tiempo, ha revelado la carátula oficial de Grand Theft Auto VI a través de su canal oficial de YouTube, con la que desvela uno de los mayores misterios desde que fuera lanzado el segundo trailer el 6 de mayo de 2025.

Tras más de ocho años en desarrollo y dos retrasos en su lanzamiento, la sexta entrega de GTA llegará a PlayStation y Xbox el 19 de noviembre, bajo una estrategia inicial centrada en las videoconsolas.

Cuidado con las estafas

El retraso del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA IV) ha generado una expectación entre los seguidores de la franquicia que los cibercriminales están explotando con falsos accesos a la beta del juego.

NordVPN ha alertado sobre una oleada de campañas de estafa que prometen un acceso anticipado a uno de los juegos más esperados del año, que han sido diseñadas para robar las credenciales de los usuarios y descargar malware.

Esas campañas ofrecen claves para el acceso anticipado al juego en PlayStation 5 y Xbox, o completar un proceso de verificación que en realidad suscribe a las víctimas a servicios de pago. Para Android, incluso, se promocionan aplicaciones con acceso a la beta del juego.

La campaña dirigida contra los usuarios de Windows promete una descarga completa del juego, pero descarga un malware que hace que los cibercriminales tengan control completo del equipo infectado.

“Cuando la gente está desesperada por conseguir acceso anticipado a algo, baja la guardia. Esa es la vulnerabilidad que explotan los atacantes que acceden a través de ventanas”, explican desde NordVPN en la alerta que han compartido directamente con medios especializados como PCMag e Insider Gaming.

Grand Theft Auto VI llegará al mercado el 19 de noviembre, después de sufrir retraso en su lanzamiento, ya que inicialmente se había anunciado para otoño de 2025 y posteriormente se pospuso para mayo de 2026.

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