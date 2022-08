El iPhone 14, cada vez más cerca: Apple envía las invitaciones para un evento el 7 de septiembre

Apple anunció hoy que eligió fecha para presentar sus nuevos teléfonos: el próximo 7 de septiembre dará a conocer el iPhone 14, en un evento que se transmitirá desde su sede, Apple Park.

Bajo el lema “Muy lejos” (Far out, en inglés) Apple envió las invitaciones para el evento, en una fecha ya adelantada por el analista y periodista de Bloomberg, Mark Gurman. El evento no será presencial, sino en video, que se podrá seguir en el sitio de la compañía.

Cuatro versiones de un mismo modelo

Como viene siendo costumbre, esta generación de iPhone contará con cuatro modelos, con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas, y con un cambio respecto del diseño que inauguró el iPhone X de 2017: en los modelos Pro desaparece la muesca, reemplazada por una perforación en la pantalla, como usan sus competidores, pero que tendrá un diseño particular para dar espacio tanto a la cámara frontal como al sistema de reconocimiento facial (FaceID).

No habrá versión mini, sino dos modelos con pantalla más chica (el iPhone 14 y el 14 Pro) y dos versiones con pantalla grande (iPhone 14 Max y Pro Max); los modelos Pro ofrecerán una tasa de refresco variable capaz de llegar a 120 Hz (para videojuegos y movimientos más fluidos).

Así se vería el iPhone 14 Pro

También, que ofrecerían “Always-On-Display”, un modo que permite ver el reloj y algunas notificaciones con la pantalla bloqueada, y que sus competidores implementaron hace tiempo; la incógnita es si Apple encontrará algún recoveco técnico para ofrecer un diferencial.

Se espera que los modelos Pro y Pro Max tengan tres cámaras traseras, que quizá podrían aumentar su resolución; por primera vez, además, podría haber una diferencia de procesadores entre las diferentes versiones de un mismo modelo.

Una imagen filtrada permite ver el cambio de aspecto que tendrá el iPhone 14, con la pantalla rediseñada para incorporar la cámara y el sensor de Face ID dentro de la misma

Una novedad estará también en la producción: según The Wall Street Journal, la compañía está adelantando la producción de iPhones en la India (segundo mayor mercado del mundo) en detrimento de China, para evitar las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, y la férrea política anticovid de ese país, que le trajo retrasos en la fabricación del teléfono en el último tiempo.