El “Modo Xbox” llega a Windows 11: la transformación definitiva de la PC en una consola

Microsoft confirmó oficialmente que el “Modo Xbox”, anteriormente conocido como Xbox Full Screen Experience (FSE), comenzará su despliegue global en Windows 11 a partir de abril próximo. Esta nueva funcionalidad busca eliminar las barreras entre una computadora y una consola, ofreciendo una interfaz optimizada para ser controlada con un gamepad cque promete cambiar radicalmente la forma en que los usuarios interactúan con sus juegos en entornos de escritorio, laptops y dispositivos portátiles.

Una experiencia inspirada en Steam y consolas

La mayor novedad del Modo Xbox es su interfaz de pantalla completa, la cual presenta un diseño de mosaicos amplios y navegación horizontal muy similar a la de una Xbox Series X. Al igual que el modo “Big Picture” de Steam o el sistema operativo SteamOS, esta capa visual permite gestionar bibliotecas de juegos de diversas tiendas (como Game Pass, Steam y Epic Games) sin necesidad de tocar el ratón o el teclado.

Esta transformación está especialmente diseñada para consolas portátiles (como la Asus ROG Ally o Lenovo Legion Go) y para quienes conectan su PC director al televisor, buscando una navegación fluida y sin distracciones.

Funciones clave y optimización de recursos

El Modo Xbox no es simplemente un cambio estético; incluye mejoras técnicas profundas para maximizar el rendimiento:

Gestión de RAM: Al activarse, el sistema puede liberar entre 1 y 2 GB de memoria RAM al suspender procesos en segundo plano como el Explorador de Windows o la indexación de búsqueda.

Al activarse, el sistema puede liberar entre al suspender procesos en segundo plano como el Explorador de Windows o la indexación de búsqueda. Tecnología de Shaders: Introduce la Entrega Avanzada de Shaders (ASD) para combatir el stuttering o “tironeo” de los gráficos en juegos exigentes.

Introduce la para combatir el stuttering o “tironeo” de los gráficos en juegos exigentes. Cargas ultra rápidas: Utiliza compresión Zstandard en DirectStorage , permitiendo que los mundos abiertos carguen casi instantáneamente desde SSDs NVMe.

Utiliza compresión Zstandard en , permitiendo que los mundos abiertos carguen casi instantáneamente desde SSDs NVMe. Navegación con mando: Incluye un selector de tareas (Task Switcher) integrado que se activa con el botón Xbox del controlador, permitiendo cambiar entre aplicaciones abiertas fácilmente.

Requisitos del sistema

Para acceder a esta nueva experiencia, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Sistema Operativo: Windows 11 versión 25H2 o superior .

Windows 11 versión . Aplicación Xbox: Debe estar actualizada a su versión más reciente.

Debe estar actualizada a su versión más reciente. Hardware de control: Un mando compatible , siendo el Xbox Wireless Controller la opción recomendada para una integración total.

Un , siendo el Xbox Wireless Controller la opción recomendada para una integración total. Acceso anticipado: Los usuarios del programa Insider pueden probarlo en la build 26220.7271 activando la opción en Configuración > Juegos > Experiencia de pantalla completa.

El desafío frente a SteamOS

Aunque el Modo Xbox es un avance significativo, expertos señalan que todavía tiene camino por recorrer para igualar la eficiencia de SteamOS. Pruebas de rendimiento han demostrado que sistemas basados en Linux, como Bazzite, pueden ofrecer hasta un 30% más de FPS en ciertos títulos comparado con la implementación actual de Microsoft. No obstante, la ventaja de Windows sigue siendo su compatibilidad total con sistemas anti-cheat, su ecosistema abierto y que esta función ya vendrá integrada en Windows.

Con este movimiento, Microsoft posiciona a Windows 11 no solo como una herramienta de trabajo, sino como una plataforma de entretenimiento de alta gama que prepara el terreno para su ambicioso proyecto de sistema híbrido, conocido como Project Helix, la consola sucesora de la Xbox Series X que la compañía está diseñando y que llegará a los desarrolladores en 2027; al igual que los modelos anteriores (y que la PlayStation) usará un chip de AMD de arquitectura x86; un cambio respecto de las generaciones previas es que podría ser capaz de correr juegos de PC en forma nativa, diluyendo la diferencia con una PC gamer convencional.