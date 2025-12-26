El nuevo Xiaomi 17 Ultra continúa apostando por la fotografía profesional e incorpora una batería de 6800 mAh

Xiaomi ha presentado su nuevo smartphone buque insignia Xiaomi 17 Ultra, que integra su batería de mayor capacidad con hasta 6800 mAh y continúa apostando por la fotografía de alta calidad gracias a su cámara desarrollada con Leica, todo ello impulsado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tras el lanzamiento del Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max en septiembre, la tecnológica ha dado a conocer las características de su nuevo dispositivo Ultra en un evento de presentación celebrado en Pekín (China), donde ha dejado ver su continua apuesta por la fotografía profesional y la autonomía.

En este sentido, el nuevo Xiaomi 17 Ultra dispone de un diseño en el que continúa sobresaliendo el módulo de cámaras redondo y de gran tamaño en la parte trasera, acompañado de unas líneas rectas para los bordes y esquinas redondeadas.

Concretamente, con un cuerpo de 8,3 milímetros de grosor y un peso de 227 gramos, se ha mostrado en los colores negro, blanco, violeta y verde oscuro, este último con un acabado brillante en la parte trasera.

Su pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas dispone de una resolución de 2608 x 1200 pixeles y 422 PPI, asimismo, alcanza un pico de brillo máximo de 3500 nits y una tasa de refresco de 120 Hz, y además es compatible con Dolby Vision.

Por su parte, Xiaomi ha subrayado las capacidades fotográficas del Xiaomi 17 Ultra, que cuenta con una cámara trasera desarrollada de la mano de Leica y compuesta por un sensor principal Light Fusion 1050Ls de una pulgada y 50 MP con apertura f/1.63 y estabilización OIS.

Junto a ello, integra una lente ultra gran angular de 50 MP y apertura f/2.2 y un teleobjetivo de 200 MP con apertura f/2.6, que abarca distancias focales que van 75mm hasta 400 mm digitalmente. Por su parte, la cámara frontal es de 50 MP.

La batería es otro de los aspectos que ha subrayado la firma, al disponer de una capacidad de 6800 mAh, con lo que asegura una gran autonomía al tratarse de la más grande de la compañía. Además, también incluye carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 80 W, junto a opciones de carga inversa con cable de 22,5 W y carga inversa inalámbrica de 20 W.

Todo ello está impulsado por el procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece un alto rendimiento a la hora de gestionar tareas y que se complementa con una memoria RAM LPDDR5X de 12 o 16 GB y con un almacenamiento UFS 4.1 de 512 GB o 1 TB de capacidad.

Asimismo, en cuanto al sistema operativo, el nuevo Ultra utiliza Xiaomi HyperOS 3, basado en Android 16, con lo que ofrece funciones como el mirrorring con otros dispositivos, así como conexión avanzada con smartphones de Apple, entre otras herramientas.

Igualmente, también integra conectividad Bluetooth y NFC, así como WiFi 7 y soporte con comunicación satélite. Con todo ello, ha sido lanzado en China desde 6999 yuanes (alrededor de 995 dólares al cambio). Además, también se ha presentado una nueva versión del Xiaomi 17 Ultra firmada por Leica.

No obstante, se prevé que el nuevo buque insignia Xiaomi 17 Ultra se presente a nivel global en el marco del evento tecnológico Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.