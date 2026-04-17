El otro plan para el domingo: mirar la media maratón de Beijing... de robots humanoides

Este domingo 19 de abril, el distrito tecnológico de Yizhuang en Beijing será el escenario de una competencia sin precedentes: la segunda edición de la Media Maratón de Robots Humanoides. El evento, que se celebra en paralelo a la media maratón humana de la ciudad, reunirá a más de 300 robots de 26 marcas diferentes, consolidándose como la prueba de este tipo más grande del mundo.

Pruebas antes de la media maratón de robots de Beijing 2026 (GIF)

La carrera comenzará a las 7:30 a. m. en la calle Kechuang 17, junto al lago Tongming, y finalizará en el Parque Nanhaizi. Bajo un formato innovador de “carrera conjunta humano-máquina”, los atletas de carne y hueso compartirán el recorrido de 21 kilómetros con los androides, aunque estarán separados por vallas metálicas para garantizar la seguridad.

El desafío de la autonomía total

A diferencia de la edición inaugural de 2025, donde la mayoría de los dispositivos eran controlados de forma remota, este año la organización ha puesto un énfasis especial en la navegación autónoma. Cerca del 40% de los robots inscritos operarán de manera independiente, confiando exclusivamente en mapas electrónicos, sistemas de percepción del entorno y toma de decisiones en tiempo real.

La primera media maratón de robots se hizo en Beijing el sábado 19 de abril de 2025

Los equipos que opten por la asistencia no autónoma verán sus resultados ajustados mediante coeficientes, una medida diseñada para incentivar el desarrollo de inteligencia artificial aplicada.

Además, el recorrido ha sido actualizado para incluir pendientes urbanas, caminos ondulados y tramos dentro de parques, lo que pondrá a prueba la adaptabilidad y estabilidad de los algoritmos de control de movimiento.

A diferencia de la primera edición, en la media maratón de este domingo 19 de abril de 2026 los robots deberán ser capaces de realizar el recorrido en forma autónoma, o serán penalizados PEDRO PARDO - AFP

El crédito local que deberá defender su título

Entre los competidores más esperados se encuentra el Tiangong Ultra, una evolución del robot que ganó la edición anterior. Con una altura de 1,80 metros y un peso de 52 kilos, el Tiangong ostenta el récord actual de la prueba con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. No obstante, la competencia será feroz; recientemente, un modelo modificado de la empresa Unitree alcanzó una velocidad récord de 10 metros por segundo en pruebas controladas, lo que sugiere que los tiempos de este domingo podrían acercarse a los de los corredores humanos de élite.

Tiangong Ultra, un robot humanoide, cruza la meta y se lleva el primer puesto en la Media Maratón de Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides. VCG - Visual China Group

El objetivo más allá de la meta

El evento no es solo una exhibición deportiva, sino un banco de ensayos estratégicos para China, que busca liderar la industria global de la robótica y la IA. En paralelo, se llevará a cabo el “Desafío Robot Baturu”, donde los humanoides deberán superar obstáculos que simulan escenarios de rescate ante desastres naturales.

Para fomentar la industrialización, el equipo campeón podrá obtener recompensas en forma de pedidos industriales superiores al millón de yuanes. Según expertos, esta maratón marca la transición de los robots desde los laboratorios controlados hacia aplicaciones escalables en el mundo real, transformándolos de meras “herramientas de competición” en futuros “compañeros de servicio” para la sociedad.