La llegada de diciembre suele venir acompañada de un aumento en los gastos. La compra de regalos, las reuniones con amigos, las cenas familiares y los preparativos para Navidad y Año Nuevo pueden representar un importante desafío para el bolsillo. Frente a este escenario, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta que permite organizar las finanzas personales y diseñar estrategias de ahorro adaptadas a las posibilidades económicas de cada persona.

Plataformas como ChatGPT permiten elaborar presupuestos personalizados en cuestión de segundos, establecer prioridades e identificar aquellos consumos que podrían reducirse durante las semanas previas a los festejos. Sin embargo, para obtener una respuesta útil, es fundamental saber cómo formular la solicitud y qué información proporcionarle a la herramienta.

El prompt de inteligencia artificial que te ayuda a planificar los gastos de Navidad y Año Nuevo (Foto: Freepik)

Los comandos que se utilizan para interactuar con la inteligencia artificial se conocen como prompts. Cuanto más detalladas y precisas sean estas instrucciones, mayores serán las posibilidades de obtener un resultado acorde a las necesidades de cada usuario.

El prompt para crear un plan de ahorro para las fiestas

Para organizar los gastos de diciembre, se puede copiar y pegar el siguiente comando en ChatGPT, reemplazando los campos entre corchetes por los datos correspondientes:

“Actuá como un asesor de finanzas personales y diseñá un plan de ahorro para que pueda afrontar los gastos de Navidad y Año Nuevo sin endeudarme ni comprometer mi economía.

Mis ingresos mensuales son de [monto], mis gastos fijos ascienden a [monto] y actualmente tengo ahorrados [monto]. Quiero destinar parte de mi presupuesto a regalos, comida, bebidas, decoración y reuniones familiares.

Teniendo en cuenta el tiempo que falta para las fiestas, elaborá un plan de ahorro semanal realista, establecé límites de gastos por categoría, identificá consumos innecesarios y sugerime alternativas económicas para reducir costos. Incluí un margen para imprevistos y presentá los resultados en una tabla fácil de entender.

Si necesitás más información sobre mi situación económica, haceme las preguntas necesarias antes de elaborar el plan”.

A partir de estos datos, la herramienta podrá calcular cuánto dinero sería conveniente reservar cada semana, distribuir el presupuesto entre las distintas categorías y sugerir cambios en los hábitos de consumo para alcanzar el objetivo.

Cómo mejorar el plan de ahorro que propone la inteligencia artificial

Una de las ventajas de utilizar este tipo de herramientas es la posibilidad de ajustar las respuestas a medida que surgen nuevas necesidades. Por ejemplo, se le puede pedir a la IA que contemple la cantidad de personas que asistirán a la cena navideña, el número de regalos que se quieren comprar o la posibilidad de dividir los gastos entre los integrantes de la familia.

Cómo organizar los gastos de las fiestas con inteligencia artificial y evitar sorpresas en enero (Foto: Freepik)

También es posible solicitarle que tenga en cuenta otros factores, como la inflación, las promociones bancarias, los descuentos en supermercados y los beneficios de anticipar determinadas compras.

No obstante, es importante verificar los precios y las promociones que sugiera la plataforma, ya que la información podría estar desactualizada. Asimismo, se recomienda evitar compartir datos bancarios o información financiera confidencial. El objetivo de utilizar la inteligencia artificial no es eliminar todos los gastos asociados a las celebraciones, sino contar con una planificación que permita disfrutar de las fiestas sin comprometer la economía de los meses siguientes.