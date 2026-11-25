WhatsApp está implementando progresivamente una de sus funciones más esperadas: la posibilidad de programar el envío de mensajes, eliminando la necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

Esta herramienta permite a los usuarios redactar textos en cualquier momento y agendar su entrega para un horario conveniente. Es ideal para cuidar la etiqueta digital o “netiquette”, respetando horarios de descanso o fuera de la jornada laboral. Además, resulta sumamente útil para organizar saludos de cumpleaños, recordatorios o pedidos puntuales sin generar interrupciones inmediatas.

La nueva función de WhatsApp para programar mensajes Freepik

La actualización invita a repensar el uso cotidiano del mensajero, sugiriendo enviar el mensaje completo con la consulta o solicitud directa, en lugar del tradicional “Hola” aislado. Aunque Meta, la empresa dueña de WhatsApp, aún no confirmó oficialmente la función, ya se encuentra activa para muchos usuarios, especialmente en las versiones Beta para Android e iOS.

A raíz de esto se generó un manual de instrucciones para tener en cuenta cómo ejecutar, en tiempo y forma, esta función que llega para revolucionar la comunicación digital.

Cómo programar mensajes por WhatsApp

Cómo programar mensajes de WhatsApp en el celular

1 Ingresar a la conversación

Elegir el contacto al que se le desea programar un mensaje. Redactar el mensaje o adjunta el archivo que se desea enviar.

2 Mantener presionado el botón de enviar

Acá está la principal diferencia con el método antiguo: en vez de solo presionar el botón circular, de color verde, se debe mantener presionado y allí se desplegará el menú con el calendario y la hora. Seleccionar la fecha exacta del envío.

3 Elegí día y horario

Confirmar el horario y el mensaje quedará agendado de manera automática.

Cómo programar por WhatsApp Web

1 Abrir WhatsApp

Linkear el WhatsApp Web en tu ordenador e ingresa la aplicación.

2 Escribir el mensaje

De la misma manera que por celular, elegí un destinatario y redacta el texto que desees enviar.

3 Configurar fecha y horario

Hacer click en el ícono del reloj al lado del botón de envío. Configurar fecha y hora para que el mensaje le llegue al destinatario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Alejo Sagalsky