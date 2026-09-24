El prompt para crear una página web desde cero con inteligencia artificial

La inteligencia artificial cada vez permite realizar más tareas que hasta hace poco requerían conocimientos específicos o la intervención de un profesional. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de crear una página web a partir de una indicación escrita, incluso sin saber programar. Con un prompt detallado, algunas herramientas de IA pueden generar la estructura, el diseño y el código necesario para poner en funcionamiento un sitio.

Para obtener un resultado más preciso, no alcanza con pedir simplemente “creá una página web”. Cuanto más información se incluya en la indicación, más posibilidades habrá de que la herramienta comprenda qué se busca y genere una propuesta acorde. Es posible especificar el tipo de página, el público al que está dirigida, los colores, las secciones, los botones y hasta el estilo visual.

El prompt para crear una página web con IA

La inteligencia artificial permite generar código para crear páginas web a partir de instrucciones escritas

Una de las claves es indicarle a la inteligencia artificial qué rol debe asumir y qué elementos tiene que incluir en el sitio. El siguiente prompt puede utilizarse como punto de partida y adaptarse según las necesidades de cada proyecto:

“Actuá como un desarrollador web y diseñador UX/UI profesional. Creá una página web moderna, responsive y visualmente atractiva para [describir el proyecto o negocio]. El objetivo de la página es [explicar el objetivo].

La web debe incluir una página de inicio con un encabezado claro, una sección principal con un título y una breve descripción, un botón de llamada a la acción, una sección de servicios o productos, una sección ‘Sobre nosotros’, testimonios y un formulario de contacto.

Utilizá un diseño limpio, moderno y fácil de navegar. La paleta de colores debe ser [indicar colores] y la tipografía debe transmitir [indicar estilo]. La página debe estar optimizada para celulares, tablets y computadoras.

Generá el código completo en HTML, CSS y JavaScript, organizado y comentado para que pueda ser modificado posteriormente. Incorporá animaciones sutiles, botones funcionales y una navegación intuitiva. Priorizá la velocidad de carga, la accesibilidad y una estructura adecuada para SEO. Antes de finalizar, revisá que el código no tenga errores y que todos los elementos funcionen correctamente”.

Los prompts detallados ayudan a definir la estructura y el diseño de una página web (Foto: Freepik)

El prompt también puede modificarse para proyectos más específicos, como una tienda online, un portfolio profesional, un blog o la página de un emprendimiento. En esos casos, conviene reemplazar las secciones generales por aquellas que realmente necesita el sitio.

Además, es posible pedirle a la herramienta que realice cambios después de generar la primera versión. Por ejemplo, se puede solicitar que modifique los colores, cambie la distribución de los elementos, agregue una sección o adapte el diseño para celulares.

De esta manera, la creación de una página web puede convertirse en un proceso más accesible para quienes no cuentan con conocimientos avanzados de programación, aunque el resultado generado por IA siempre requiere revisión y, dependiendo del proyecto, ajustes técnicos antes de publicarlo.