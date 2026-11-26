El mundo de los videojuegos de fútbol vive un hito tecnológico tan nostálgico como polémico. Con la llegada de la actualización v1.3.0 para EA SPORTS FC 27 este 26 de noviembre de 2026, Electronic Arts volvió a integrar la voz del mítico comentarista británico John Motson, quien falleció en febrero de 2023 a los 77 años. Motson no solo narró más de 2500 partidos en sus 50 años de trayectoria en la BBC, sino que también fue la voz emblemática de la franquicia en los legendarios títulos FIFA entre 1996 y 2006.

En su comunicado de prensa, EA Sports destacó el valor emocional del proyecto: “Nos sentimos honrados de volver a traer la voz icónica de John Motson, el legendario comentarista de fútbol inglés y la inconfundible voz de una década completa de títulos de fútbol de EA Sports”.

La desarrolladora remarcó además que este tributo digital se realizó “con la bendición y la colaboración de la familia de Motson”.

Grabaciones de archivo y algoritmos generativos

Para concretar el retorno a la cabina de transmisión, el estudio de desarrollo combinó casi diez años de líneas de audio archivadas del narrador con herramientas de inteligencia artificial generativa. Mat Prior, director senior de diseño en EA Sports FC, explicó que recurrir a la IA era el único camino posible, ya que Motson jamás llegó a grabar en vida los nombres de las jóvenes estrellas que brillan hoy en las canchas, como Lamine Yamal, Chloe Kelly o Bradley Barcola. De este modo, el sistema combina tomas de audio originales con frases sintéticas entrenadas a partir de sus propias grabaciones.

Fred Motson, hijo del locutor, respaldó el homenaje y expresó el sentir de su familia: “mi padre adoraba ser la voz del juego, y estamos muy agradecidos por este emotivo homenaje y por preservar su memoria dentro del juego. Su voz inspiró a millones de jugadores de distintas generaciones cada vez que agarraban un control, y ahora todo un nuevo grupo de fans podrá vivir su legado y sus comentarios”.

El debate sobre la clonación de voz post mortem

A pesar del apoyo familiar, la iniciativa reavivó una fuerte discusión ética en las comunidades de gamers y defensores de derechos digitales. En foros como Reddit, usuarios tildaron el movimiento como una explotación cuestionable de la identidad de una persona fallecida. En la misma línea, Peter Caulfield, fundador de la campaña Save Our Voices Now, advirtió que la clonación sintética por IA debería requerir el consentimiento explícito brindado en vida por el profesional, señalando que la autorización de los herederos no tendría por qué otorgar automáticamente ese derecho. Ante las críticas, desde EA aclararon que esta tecnología se implementó de forma puntual y que no planean reemplazar a los comentaristas humanos.

La opción ya se encuentra disponible para los usuarios de PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch, quienes pueden activar a Motson desde el menú de configuración de audio.