Según el Digital News Report 2026 del Instituto Reuters, en la Argentina el 71% de los usuarios usa YouTube, el 68% Instagram, el 66% Facebook, el 39% TikTok y el 16% X, y las plataformas son una de las principales fuentes de información en el país, sobre todo entre los más jóvenes.

“Por eso nos pareció importante entender cómo las personas conviven con los algoritmos que condicionan los contenidos que ven en las redes”, puntualiza Eugenia Mitchelstein, profesora e investigadora de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

Junto con Brenda Focása, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de San Martín, decidieron realizar una investigación, cuyos resultados se publicaron recientemente en el International Journal of Communication con el título “Scrolling diario: Conciencia algorítmica y tácticas de audiencia”.

Este relevamiento busca responder tres preguntas principales: cómo interpretan los usuarios esa curaduría algorítmica; qué tácticas cotidianas desarrollan para negociar con ella o modificarla; y cómo evalúan sus beneficios y sus problemas.

“También nos interesaba aportar una mirada desde América Latina a un debate que se construyó sobre todo con evidencia de Estados Unidos y Europa. La Argentina combina un uso muy intensivo de plataformas, condiciones de escasez material y mucha desconfianza en los medios. Esa combinación empuja a la gente a desarrollar sus propias formas de lidiar con lo que le muestran las pantallas”, explica Focás.

Cómo lidiar con el algoritmo

Las investigadoras aclaran que este relevamiento no se trató de una encuesta sino de un estudio cualitativo.

Para hacerlo realizaron 56 entrevistas en profundidad entre agosto de 2024 y junio de 2025. De ellas, 41 se hicieron de forma presencial y 15 por Zoom.

El 64% de los participantes fueron mujeres. Las edades iban de 18 a 63 años, con un promedio de 34, una distribución similar a la población adulta argentina.

Sobre el lugar, la mayoría de los entrevistados vivía en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el resto en San Juan, Bariloche y Tucumán, entre otros lugares.

Según Mitchelstein, todos los consultados saben que existe “el algoritmo”, pero lo entienden de maneras muy distintas. “Tienen desde intuiciones vagas hasta explicaciones técnicas. En un extremo, una coordinadora de un centro comunitario de 63 años nos dijo que no sabía qué era, pero que si mirás algo, te aparece más de lo mismo. En el otro, un ingeniero agrónomo lo describió como una secuencia de datos que permite predecir probabilidades. En el medio están quienes imaginan al algoritmo como algo que ‘adivina’ lo que te va a gustar”, detalla.

Por otro lado, la profesora de la UdeSA destaca que muchos de los participantes de esta investigación creen que el celular los escucha. “Varios entrevistados contaron que hablaron de una marca y enseguida les apareció publicidad de esa compañía. Aunque esa idea no sea técnicamente precisa, es socialmente significativa porque genera desconfianza y cambia la forma de usar las plataformas”, señala.

Según explica Mitchelstein, el nivel de comprensión define las tácticas. Algunos usuarios, en general quienes entienden menos el algoritmo, tienden a desconectarse por completo, cerrando las aplicaciones o dejando las redes por varios días. Mientras que quienes lo entienden más usan las herramientas de la propia aplicación indicando ‘no me interesa’, silencian palabras o “entrenan” al algoritmo con ‘likes’. Por otro lado, algunos de los más informados también terminan borrando aplicaciones.

Otro punto que destaca esta investigadora es que predominan las experiencias negativas. “Una minoría valora que el algoritmo le muestre tendencias, proveedores o contenido útil para estudiar o entrenar. Pero la mayoría habla de saturación, agobio, malestar y burbujas, tanto ideológicas como de chimentos. Dos entrevistados lo compararon con una madre que, cuando le decís que te gusta el yogur, te compra seis litros”, cuenta.

Entre las sorpresas, la docente de la UdeSA resalta que fueron los varones quienes más se quejaron de la sexualización del contenido que les recomendaban.

Saber más no equivale a más poder

Focás, por su parte, realiza una reflexión sobre el estudio: saber más sobre los algoritmos no equivale a tener más poder sobre ellos. “Se suele suponer que un usuario más ‘alfabetizado’ va a estar más empoderado y lo que encontramos es más ambivalente. Observamos que mayor conciencia muchas veces trae más saturación, cansancio y retiro de las plataformas. Las personas no son pasivas, desarrollan lo que el filósofo Michel de Certeau llamó ‘las artes del débil’, que consiste en realizar pequeñas tácticas para hacer el sistema más ‘habitable’. Pero esas tácticas no cambian la lógica de las plataformas, que responde a intereses comerciales y a veces políticos. De alguna manera, estas estrategias son ardides que les permiten a los usuarios seguir usando sistemas que ellos mismos consideran problemáticos”, reconoce la investigadora del Conicet.

Focás reconoce que los algoritmos ya forman parte de la vida cotidiana de los argentinos en la forma en que se informan, se entretienen y se comparan con otros. “Como vimos, la investigación muestra que las personas no se comportan de manera pasiva ante ellos. Los interpretan, los esquivan, los entrenan y a veces los abandonan. Pero esa capacidad de acción es limitada, y convive con el cansancio y la incomodidad de exponerse a contenido que no siempre les interesa -reflexiona-. Entender cómo vivimos con los algoritmos, y no solo cuánto sabemos de ellos, es clave para pensar la relación entre comunicación, poder y vida cotidiana. También es clave para diseñar políticas que acompañen a los usuarios en lugar de suponer que todos tienen las mismas herramientas”.