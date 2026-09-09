El truco para activar el “modo viaje” en WhatsApp sin que nadie te moleste

Aunque la aplicación no cuenta con un botón único llamado “modo viaje”, existen varias funciones que, combinadas, logran el mismo efecto: dejar de recibir avisos constantes sin desactivar la cuenta ni perderse mensajes importantes.

La función de WhatsApp Freepick

Entre ellas se destaca la opción de mantener los chats archivados, pensada específicamente para reducir la sobrecarga de notificaciones durante un viaje o una escapada.

A continuación, te explicamos cómo armar tu propio “modo viaje” paso a paso:

1 Activar “Mantener los chats archivados”

Desde “Ajustes”, en la sección “Chats”, existe la opción “Mantener los chats archivados”, que hace que las conversaciones archivadas no vuelvan a aparecer en la pantalla principal cuando llega un nuevo mensaje. Esto permite ocultar chats sin correr el riesgo de perderlos de vista para siempre.

2 Silenciar notificaciones por tiempo determinado

Cada chat y grupo se puede silenciar por ocho horas, una semana o de forma indefinida, sin necesidad de salir de la conversación ni bloquear a nadie. Es ideal para grupos de trabajo o familiares muy activos durante el período que dure el viaje.

3 Activar el modo “No molestar” del celular

Combinar el silencio de WhatsApp con el modo “No molestar” general del sistema operativo evita que cualquier otra aplicación interrumpa el descanso, mientras se mantiene la posibilidad de recibir llamadas de contactos marcados como prioritarios en caso de emergencia.

4 Usar el modo incógnito para leer sin marcar como visto

Para quienes quieren revisar mensajes sin generar la expectativa de una respuesta inmediata, existe un modo incógnito que permite leer sin confirmación de lectura, desactivando el doble visto azul de forma selectiva.

5 Configurar un mensaje de ausencia

Aunque WhatsApp no tiene una función nativa de respuesta automática para cuentas personales, se puede dejar un estado o una foto de perfil que indique que la persona está de viaje y con disponibilidad limitada, algo que suele reducir la ansiedad de quienes esperan una respuesta rápida.

6 Revisar mensajes sin que se note la conexión

Para quienes prefieren máxima discreción, existe además un modo que permite leer mensajes sin mostrar el estado “en línea” a los demás contactos, ideal para quienes no quieren generar la sensación de estar disponibles todo el tiempo.

7 Reactivar todo al volver del viaje

Todas estas funciones son totalmente reversibles: alcanza con desarchivar los chats, desactivar el silencio o salir del modo incógnito para que WhatsApp vuelva a comportarse exactamente como antes, sin perder ningún mensaje ni configuración a largo plazo.

8 Qué pasa con los grupos de trabajo

Para quienes necesitan mantenerse al tanto de temas laborales puntuales durante el viaje, una alternativa intermedia es silenciar todos los grupos excepto uno o dos considerados prioritarios, en lugar de desconectar por completo, logrando así un equilibrio entre descanso y disponibilidad para lo realmente importante.

Desconectar sin desaparecer del todo

La combinación de estas funciones permite bajar el volumen de la app durante unas vacaciones o un viaje de trabajo, sin llegar al extremo de desinstalarla o dejar de usarla por completo, algo que para muchos resulta poco práctico.

Un descanso digital a medida

Cada persona tiene un umbral distinto de tolerancia a las notificaciones, por lo que vale la pena experimentar con estas combinaciones hasta encontrar la que mejor funcione, sin sentir culpa por priorizar el descanso durante unos días de vacaciones bien merecidas. Avisar con antelación a los contactos más cercanos que se va a activar este modo también ayuda a evitar malos entendidos durante el viaje.

Las claves para obtener un descanso digital (Foto: Pixabay)

Armar el propio “modo viaje” con estas herramientas es una forma simple de recuperar tranquilidad durante unos días, sin perder el control sobre los mensajes realmente importantes que puedan llegar mientras tanto ni tener que explicarle a nadie por qué se tardó en responder. Probar esta combinación de funciones antes del próximo viaje, aunque sea por un fin de semana corto, ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre desconexión y disponibilidad según las necesidades de cada uno.