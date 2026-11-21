Desde el lanzamiento de GTA 6, miles de personas alrededor del mundo compartieron sus experiencias con el juego, pero una de las más populares en las últimas horas se encuentra relacionada con una falla del juego que puede ayudar a ganar alrededor de 10.000 dólares cada diez minutos, sin necesidad de completar ninguna misión ni tener problemas con la policía.

Según IGN, un canal de YouTube especializado en videojuegos, el truco consiste en recoger objetos valiosos de un granero abandonado en Leonida, venderlos y usar el sistema de guardado del juego para que los objetos reaparezcan. Para llegar hasta este lugar secreto, los jugadores deberán buscar en el mapa Hamlet, un lugar a poca distancia del refugio inicial de Jason.

Al aparecer en este espacio, se debe buscar un granero rojo que a simple vista estaría abandonado. Una vez dentro, se debe caminar hasta una pequeña oficina donde se encontrarán varias bolsas de droga que pueden tomarse y luego vender por dinero. Aunque el fallo parece estar disponible al principio del juego, se recomienda completar el Capítulo 1 antes de intentarlo. Los jugadores que lo intenten antes del Capítulo 2 también deberían considerar gastar el dinero acumulado antes de comenzar la misión llamada “trampa para turistas”.

El sector del mapa de GTA 6 al que se debe llevar al personaje (Foto: Rockstar Games)

Pero ¿cómo es posible ganar dinero? Una vez en la oficina del granero y tener las bolsas alusivas a la cocaína, se deben ir colocando en la bolsa que lleva el personaje como escondite secreto. Luego, acercarse al vehículo y guardarla en el maletero antes de volver a entrar. El segundo paso es encontrar en el mismo granero una furgoneta que contiene otra bolsa con dinero en efectivo. Una vez localizada la bolsa, usarla para recoger más botín. Repetir el proceso hasta llenar el vehículo del personaje con cuatro bolsas de almacenamiento.

Cuando las cuatro bolsas estén a salvo, guardar la partida y cárgala inmediatamente. De esta forma, el personaje tendría que reaparecer en la casa con el auto y los artículos recogidos guardados. Desde aquí llevar al personaje a cualquier punto de venta de objetos robados y vender todo lo que se haya recolectado por aproximadamente 10.000 dólares.

Al regresar al granero rojo, las bolsas de cocaína deberían haber reaparecido, lo que permitirá repetir todo el proceso. Tomar el botín de nuevo, guardar la partida, volver a cargarla y vender los estupefacientes para obtener otro pago. Cada partida dura unos diez minutos, lo que significa que se podrían ganar aproximadamente 60.000 dólares por hora si se entiende el mecanismo al pie de la letra.

Debido a que los creadores del juego revisan regularmente las fallas que puedan ocurrir, las futuras actualizaciones podrían impedir que el botín vuelva a aparecer, por lo que se desconoce hasta cuándo esta función estará activada.