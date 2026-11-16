Este es el mejor libro de la historia de la humanidad, según la IA

La inteligencia artificial dio su veredicto acerca de cuál es el mejor libro de la historia de la humanidad. Con su extensa base de datos, la herramienta tecnológica dictaminó que la obra literaria por excelencia es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

La IA eligió al mejor libro de la historia

La IA, según su criterio y el relato de otros usuarios, selecciona el mejor libro según el impacto cultural, las críticas y las preferencias personales, las cuales el usuario va volcando a medida que pasan los días.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, conocido popularmente como Don Quijote de la Mancha, se considera el mejor libro de la historia por su innovación narrativa, profundidad humana y universalidad, encabezando listas como la del Club Noruego del Libro en 2002 con votos de 100 escritores de 54 países. Es vista como la primera novela moderna por romper con tradiciones medievales, introduciendo personajes complejos que evolucionan y cuestionan la realidad.

Miguel de Cervantes Saavedra

Cuáles son las escenas principales de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Ataque a los molinos de viento : Don Quijote confunde molinos con gigantes y carga contra ellos con su lanza, mientras Sancho grita que son molinos; simboliza su locura heroica.​

: Don Quijote confunde molinos con gigantes y carga contra ellos con su lanza, mientras Sancho grita que son molinos; simboliza su locura heroica.​ Liberación de los galeotes : él rescata a un grupo de presos encadenados, creyéndolos oprimidos, pero estos lo atacan al huir; critica la justicia y el heroísmo equivocado.​

: él rescata a un grupo de presos encadenados, creyéndolos oprimidos, pero estos lo atacan al huir; critica la justicia y el heroísmo equivocado.​ Aventura del yelmo de Mambrino: toma una bacía de barbero por un casco mágico, enfrentándose a un barbero; muestra su fe ciega en las leyendas caballerescas.

Las frases más resonantes de Don Quijote

Durante sus aventuras El Quijote se apropia de algunas frases populares:

“La ingratitud es hija de la soberbia.”

“Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba.”

“La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos”.

“Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.”

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

“Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito.”

“Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes”.

“Contra el enemigo ajeno, nieve de aliados”.

“No hay libro tan malo que no tenga algo bueno”.

“Señor, una golondrina no hace verano”.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

“Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces”.

“Al bien hacer jamás le falta premio”.

Libro Autor Razón principal Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Más vendido (más de 500.000 copias); influyente en literatura moderna Cien años de soledad Gabriel García Márquez Número uno en listas hispanas; impacto mágico realismo ​ 1984 George Orwell Distopía icónica; alto en múltiples tops El Señor de los Anillos J.R.R. Tolkien Épica fantástica; más de 150.000 copias En busca del tiempo perdido Marcel Proust Número 2 en Le Monde siglo XX ​