En la IFA 2026, Nvidia muestra las primeras notebooks con su superchip RTX Spark

En la feria tecnológica IFA 2026 que se hace esta semana en Berlín, Nvidia, junto a Microsoft, dio más detalles sobre su plataforma RTX Spark, y cuándo y cómo llegarán las computadoras personales que integran este superchip, anunciado a mitad de año y que compite con Intel, AMD y Qualcomm para ser el cerebro de la PC.

Qué es RTX Spark

No es un procesador común: RTX Spark es un “súper chip” diseñado para la era de la IA agéntica, que transforma a la PC de una simple herramienta a un asistente personal activo.

Técnicamente, este SoC (System on Chip) une un procesador central ARM de alto rendimiento (ARM es el tipo de procesador que está en todos los celulares, y también en las PC con chips Qialcomm, y en las MacBook) llamado Nvidia Grace de hasta 20 núcleos diseñado junto a MediaTek (esta semana Nvidia anunció una inversión de US$3500 millones en su socio) y un GPU de arquitectura Blackwell de hasta 6144 núcleos CUDA (equivalente a una gráfica RTX 5070 para notebooks), conectadas mediante la interfaz ultraveloz NVLink-C2C.

Esto viene acompañado de hasta 128 GB de memoria unificada, compartida entre la RAM que usa el sistema operativo, el chip de gráficos y el hardware que procesa modelos de IA, y que permite procesar modelos de lenguaje gigantescos (de hasta 120 mil millones de parámetros) y renderizar escenas 3D de más de 90 GB de forma 100% local, garantizando privacidad total y eliminando los costos de la nube.

También sirve como plataforma gamer: varios estudios desarrolladores de videojuegos confirmaron el apoyo a la plataforma y prometieron versiones de sus juegos adaptados para aprovechar toda su capacidad técnica.

El anuncio de IFA 2026: IA agéntica y el “router de IA”

Además de confirmar que el mes que viene comenzarán a llegar al mercado los primeros modelos con este chip, Nvidia presentó en Berlín una herramienta de software gratuita: Nvidia PAIR (Personal AI Router). Este “router de IA” detecta computadoras inactivas compatibles en tu red local y les encarga tareas de inferencia de IA de forma inteligente, evitando la saturación del equipo principal y acelerando el procesamiento paralelo.

Marcas, modelos y características técnicas de los equipos confirmados

Varios gigantes de la industria presentaron en la feria sus propuestas equipadas con el SoC superior, que Nvidia denomina oficialmente como N1X.

Una Lenovo Yoga Pro 9n con un procesador RTX Spark de Nvidia

El fabricante taiwanés Asus mostró la ProArt P16, una notebook ultradelgada con pantalla de 16″ (12,9 mm de grosor, peso de 1,77 kg), batería de 99Wh y pantalla táctil ASUS Lumina Pro OLED de resolución 4K y 120Hz. También presentaron la ProArt P14, un peso pluma de 1,48 kg con pantalla OLED de 3K, y la mini PC de escritorio ProArt GR1X, diseñada para estar encendida 24/7 procesando agentes de IA.

Lenovo, por su parte, detalló las especificaciones de dos equipos. La clamshell Yoga Pro 9n de 15,3 pulgadas, equipada con chip N1X de hasta 20 núcleos de CPU, GPU Blackwell de 6.144 núcleos, hasta 128 GB de memoria LPDDR5x-9400, pantalla PureSight Pro OLED de 165Hz y un TDP de hasta 80W.

Una OmniBook Ultra 16 con chip RTX Spark de Nvidia

También mostraron la Yoga 9n 2-in-1 de 16 pulgadas, una convertible con soporte para el lápiz Yoga Pen Gen 2, pantalla OLED 3K, sonido en la bisagra y hasta 64 GB de memoria unificada.

Acer, por su parte, exhibió su concepto de computadora de escritorio ultracompacto (Small Form Factor) basado en RTX Spark.

Otras marcas también confirmaron equipos en desarrollo, incluyendo a Dell (con su XPS 16 Creator Edition), HP (con sus portátiles OmniBook Ultra 16 Y HP OmniBook X 14) y Microsoft con su Surface Laptop Ultra equipada con 128 GB de RAM y 20 núcleos ARM de CPU.

Disponibilidad y precios

Nvidia confirmó oficialmente que las primeras computadoras RTX Spark comenzarán a distribuirse en octubre de 2026.

Respecto a los precios, la consultora financiera Morgan Stanley filtró estimaciones realistas: se prevé que las configuraciones de entrada que utilicen el chip básico N1 (de 12 núcleos CPU y 16GB de memoria) arranquen en los US$1799 o 1800. En tanto, las configuraciones basadas en el chip superior N1X (con 20 núcleos y configuraciones de memoria más amplias) tendrán un costo inicial aproximado de US$2899. Está claro que apuntan a un usuario que no es de oficina, sino que requiere de un hardware especializado, sobre todo para correr modelos de IA o tareas de diseño 3D sin demoras.