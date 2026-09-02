Errepar lanzó una herramienta de IA entrenada por y para contadores

La empresa argentina Errepar, conocida por difundir información profesional desde 1980 para quienes trabajan en las ciencias económicas, jurídicas y empresariales, lanzó una herramienta de IA destinada a ayudar a los contadores en su trabajo.

Se trata de Consultor IA, un asistente de inteligencia artificial adaptado para trabajar con contenidos técnicos y normativa argentina actualizada. De esta forma, la conocida editorial se sumó a la tendencia de la inteligencia artificial, diseñando una herramienta que siga asesorando a contadores, abogados y demás, pero específicamente entrenada por ellos.

Consultor IA es un asistente de inteligencia artificial adaptado para trabajar con contenidos técnicos y normativa argentina actualizada Dragon Images - Shutterstock

Efectivamente, desde la empresa explicaron que no se trata de una herramienta de IA de uso general (como ChatGPT o Gemini), sino que fue construida para interactuar ante consultas vinculadas a contenidos técnicos y normativa argentina. Además, fue capacitada por el equipo de especialistas que desarrolla el contenido técnico de Errepar. De esta forma, buscan reducir el riesgo de respuestas imprecisas o interpretaciones incorrectas, y ofrecer contenido técnico especializado y vigente.

¿Cómo funciona la herramienta de IA?

Para trabajar con la herramienta de inteligencia artificial para contadores, es necesario describir el problema y formular directamente la pregunta. No es requisito conocer de antemano qué ley, resolución o disposición se quiere consultar, sino que la herramienta identifica la normativa aplicable y construye una respuesta. Además, mantiene actualizada la legislación de forma constante y está disponible para utilizarse en todo momento.

Desde la empresa explican que el objetivo de la herramienta no es sustituir el criterio profesional, sino que hay tareas humanas que se siguen confiando a las personas, como decidir qué régimen resulta más conveniente, cómo estructurar una operación o de qué manera interpretar un cambio normativo frente a la realidad particular de un cliente.

ConsultorAI es una herramienta diseñada específicamente para contadores

“Consultor IA no viene a tomar decisiones por el contador. Viene a sacarle la duda puntual en el momento exacto en que la tiene, para que el profesional pueda dedicar su tiempo a lo que realmente requiere su criterio”, explican desde Errepar y agregan que, de esta forma, utilizan inteligencia artificial para acelerar el acceso al conocimiento, sin delegar en la tecnología la responsabilidad profesional.

Otras IA contables en el mercado

En 2025 tres emprendedores argentinos decidieron innovar y desarrollaron una IA para contadores. La herramienta se definía como un “asistente contable” y se lanzó inicialmente para simplificar o automatizar gestiones como la facturación o la carga de información vinculada con impuestos.

Cuando todavía no había hecho su lanzamiento formal y apertura plena de sus servicios, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que nuclea a los profesionales de ciencias económicas del país, realizaron una intimación formal para que la plataforma cesara “sus actividades en un plazo máximo de 48 horas”. En concreto, planteaban que el servicio de la plataforma Lannis “vulnera la ley nacional 20.488”. Según su perspectiva, esta herramienta “ofrece y presta servicios de asesoramiento y liquidación de impuestos”, una actividad que según la ley vigente es “exclusiva de los profesionales matriculados” como contadores.

Los fundadores de la startup se mostraron sorprendidos y explicaron que “asumen que no tenemos contadores en el equipo”, cuando sí existen contadores, profesionales de ciencias económicas y del área de sistemas en el equipo.

En el mercado local también está Genio Contable, creado por dos argentinos, que debutó a principios de este año y que automatiza el proceso de liquidación impositiva de punta a punta.