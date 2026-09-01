Guerra entre OpenAI y Apple: qué pasó con la demanda por el robo de secretos comerciales

OpenAI negó el lunes las acusaciones de Apple sobre el robo de secretos comerciales, afirmando que el fabricante del iPhone no logró demostrar que exempleados hubieran robado información confidencial.

“Esta disputa es un desastre provocado por la propia empresa Apple, que está intentando culpar a todos los demás”, declaró OpenAI en un documento presentado el lunes por la noche ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San José, California.

Desde la izquierda, Sam Altman, Jonathan Ive -el legendario diseñador detrás del iPhone- y Lauren Powell Jobs (la empresaria y viuda de Steve Jobs) en el Demo Day de Emerson Collective, hablando, en 2025, sobre avances en el proyecto que promete redefinir la era post-smartphone

En julio, Apple demandó a OpenAI y a los exempleados de Apple, Tang Tan y Chang Liu, acusándolos de apropiarse indebidamente de secretos comerciales relacionados con el diseño de hardware, la fabricación y las operaciones de la cadena de suministro, a medida que el fabricante de ChatGPT se expande al mercado de los dispositivos de consumo.

El laboratorio de IA, dirigido por el CEO Sam Altman, sostiene que Apple está utilizando la demanda para frenar a un competidor potencial y desalentar la salida de empleados. OpenAI ha contratado a aproximadamente 400 empleados de Apple para su iniciativa de hardware, según consta en los documentos presentados ante el tribunal por ambas compañías. La ley de California permite a los empleados cambiar libremente de empresa, según OpenAI.

La demanda representó una escalada drástica de las tensiones entre las dos compañías, que hace apenas dos años forjaron una alianza destinada a impulsar el alcance de ChatGPT y ayudar a Apple a afianzarse en el campo de la IA. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente a medida que se intensificaba la competencia en la industria de la IA.

John Ternus, actual CEO de Apple Bebeto Matthews - AP

En su demanda original, Apple argumentó que la contratación de empleados de Apple por parte de OpenAI formaba parte de la estrategia del laboratorio de IA para descubrir los secretos de un competidor. Apple afirmó que tanto Tan como Liu accedieron a archivos internos de Apple después de haber dejado la empresa.

OpenAI declaró el lunes que Apple anima a sus empleados a utilizar cuentas personales de iCloud para acceder a los documentos de trabajo de Apple y desempeñar sus funciones laborales, lo que dificulta que los empleados que se marchan separen la información personal de la de la empresa.

OpenAI afirmó que la política de Apple de escoltar inmediatamente a los empleados que abandonan sus instalaciones no les da tiempo suficiente para devolver los dispositivos de la empresa, transferir los archivos internos a la compañía o traspasar las responsabilidades.

En la declaración, Liu afirmó que cualquier acceso a documentos de Apple después de su partida se realizó para ayudar a antiguos colegas de Apple a localizar archivos o responder preguntas relacionadas con el trabajo en Apple. Añadió que empleados de Apple lo contactaron repetidamente para solicitarle ayuda después de su partida.

El fabricante de ChatGPT busca expandirse al mercado de los dispositivos de consumo Michael Dwyer - AP

Tan, quien trabajó en Apple durante 24 años, dijo que devolvió los prototipos de Apple antes de irse y que solo conservó materiales no confidenciales, incluida una lista de verificación de salida de empleados que no era confidencial.

Los empleados “pueden dejar una empresa como Apple, que ha tenido dificultades para adoptar la IA, y unirse a una startup prometedora que desarrolla productos innovadores”, escribió OpenAI y agregó: “Puede que a Apple no le gusten esas opciones. Pero no puede alegar que son ilegales, ni puede usar sus propios procedimientos deficientes para culpar a otros de su propio desastre”.