CS:GO: con una actuación excelente, el equipo argentino 9z clasificó al torneo IEM Mayor de Rio

El equipo de Counter Strike de 9z sigue dando que hablar en el mundo de los esports. Esta vez, la hazaña llegó tras su impecable participación en el RMR, donde logró su clasificación para el IEM Masters de Rio, uno de los torneos más importantes del mundo del CS:GO.

ESTAMOS EN EL MAJOR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/qNS6xLvMtK — 9z Team 🔜 RIO 🇧🇷 (@9zTeam) October 7, 2022

Un camino casi sin fallas

Esta vez, el equipo de “la violeta”, comandada por el streamer Francisco “Frankkaster” Postiglione y conformado por Franco “Dgt” Garcia, Maximiliano “Max” Gonzalez, David “dav1deus” Tapia Maldonado, Lucas “Nqz” Soares, Nicolás “Buda” Kramer y el coach Rafael “zakk” Fernandes, demostró su categoría en un torneo donde solamente cayó contra los estadounidenses de Evil Geniuses, y dejó en el camino a 00 Nation (Noruega-Brasil), el Imperial (Brasil) del reconocido FalleN y, en la instancia final, a ATK (México), con un contundente 2 a 0.

“Fue muy estresante, vengo arrastrando mucho estrés por la muerte de mi papá y algunas cuestiones personales, sinceramente estoy muy feliz, ya que se lo dedico 100% a él”, le dijo Frankkaster a LA NACION. “Por otro lado, me doy cuenta que tomo las decisiones correctas, ya que con los cambios de jugadores siento que hice un gran trabajo, pude mantener el idioma español en el equipo, bajar el promedio de edad y aun así también clasificar de vuelta al major, sin contar que esta vez clasificamos a la fase challenger y no la contenders, como en abril”, completó el dueño del equipo. No es para menos: al clasificar terceros lo hicieron directo a una instancia más avanzada.

“De verdad estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos estas dos semanas, de mucho esfuerzo y muy pocas horas de sueño. Ahora toca festejar y prepararnos para el major más épico de la historia, ya que el público brasileño va a hacer del major una auténtica fiesta”, agregó.

Entre los seis mejores de la región

Con estos resultados, 9z quedó tercero en el clasificatorio, y se ganó un lugar como uno de los seis mejores del torneo regional, junto con Team Liquid, Evil Geniuses, 00 Nation, Furia e Imperials. El otro equipo argentino participante de esta instancia fue Isurus Gaming, que quedó a un paso de la clasificación.

El torneo, auspiciado por Intel, se disputará con los mejores equipos del planeta en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, como el primer torneo latinoamericano de los “Grands Slams” del Counter Strike. Comenzará el próximo 31 de octubre con la etapa “Challengers” de 16 equipos, de los que clasificarán 8 a la siguiente, llamada “Legends” para luego dar lugar al decisivo “Champions Stage”, desde el 10 de noviembre. El campeonato otorgará 500.000 dólares al ganador, junto con la clasificación del gran torneo IEM Katowice 2023.