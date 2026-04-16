Audios “fantasma”: cómo escuchar una nota de voz sin que el remitente se entere, incluso con el tilde azul activado

Las notas de voz son ya un clásico de WhatsApp, por las cuales se pueden mandar mensajes de audio a otros usuarios, en vez de escribirlo o hacer una llamada. Cuando un usuario aprieta el botón de play para reproducir una de ellas, automáticamente la aplicación informa al remitente que esta fue escuchada. Aunque es útil, a veces puede sentirse intrusivo porque puede generar la necesidad de contestar inmediatamente cuando no se puede o no se quiere. En ese sentido, existen distintos métodos para escuchar un audio “fantasma”, sin que el otro se entere.

WhatsApp: cómo enviar mensajes de voz

Ahora, ¿cómo alguien puede saber si se escuchó o no una nota de voz? En el recuadro del audio se tiene los botones de control para poder pausarlo o reiniciarlo. Junto a estos, se puede ver el ícono de un micrófono que cambia de color de acuerdo a si se reprodujo o no. Este suele ser gris, que indica que el destinatario no escuchó el mensaje. Una vez reproducido, este se torna celeste. En el caso de un grupo, este cambia de color solamente cuando todos los integrantes le pusieron play.

A continuación, todas las formas para escuchar un audio sin que nadie se entere, paso a paso.

Reenviarlo a uno mismo

WhatsApp permite tener un chat privado, que para muchos sirve para mandarse documentos de un dispositivo a otro, para hacerse recordatorios o tomar notas. Este tiene las mismas funciones que otros tipos de conversaciones, así que se puede reenviar la nota de voz allí para escucharla en privado, sin que el remitente se entere de que se reprodujo. Esta forma no deja ningún rastro para otros usuarios.

La nota de voz se puede reenviar a un chat privado para escucharlo sin que nadie se entere Shutterstock

Este es el procedimiento completo para reenviar un audio a uno mismo en la app de mensajería instantánea:

1 Abrir el chat privado

Dirigirse a la barra de búsqueda del menú principal y buscar el número de teléfono que uno tiene. Aparecerá un chat con su mismo usuario, que se debe abrir al tocarlo.

Otra forma de tener un chat con uno mismo es armar un grupo donde el usuario sea el único integrante. Esta opción permite ponerle el nombre que uno quiera para encontrarlo fácilmente.

2 Reenviar el audio

Una vez que se verifica que se tiene el chat con uno mismo, dirigirse a la conversación o al grupo donde está la nota de voz que se quiere escuchar. Mantener apretado sobre este hasta que surja el menú desplegable. Elegir la opción “Reenviar” y elegir el chat al que se quiere enviar.

3 Escuchar la nota de voz

Ir al chat con uno mismo y reproducir el audio. El remitente original nunca sabrá que lo abriste de esta forma.

Desactivar las confirmaciones de lectura

Otra opción para escuchar una nota de voz sin que nadie sepa es desactivar las confirmaciones de lectura, que es el famoso “doble tilde azul” que avisa a otros usuarios que el destinatario recibió y leyó o escuchó el mensaje que se le mandó. Si bien evita que otros conozcan tus movimientos en la red social, desactivarlas también podría privar de saber si otras personas reciben los mensajes que se mandan.

La confirmaciones de lectura permite concer si un mensaje se envió, llegó al destinatario y si este lo vio Shutterstock - Shutterstock

Estos son los pasos a seguir para desactivar las confirmaciones de lectura:

1 Ir a Ajustes

Entrar a WhatsApp y apretar el botón de los tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccionar opción “Ajustes” en el menú desplegable.

2 Buscar Privacidad

Dirigirse a la sección “Privacidad”. Allí se encontrará “Confirmaciones de lectura”.

3 Desactivar las confirmaciones de lectura

Apretar el interruptor para desactivar las confirmaciones de lectura y no tener más los dos tildes azules ni que le lleguen a nadie más en tus chats.