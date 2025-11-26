La comunidad Gamer se prepara para una nueva edición de la Copa Movistar Fibra: el torneo de FC26

Con más de 1000 jugadores inscriptos, la última Copa Movistar Fibra fue un un éxito rotundo. Por eso, Movistar anuncia una nueva edición de la competencia de FC26 abierta para la comunidad gamer. Esta nueva entrega del torneo amateur está dirigida a los amantes del fútbol, que podrán demostrar sus habilidades y acceder a importantes premios de los patrocinadores del evento: Nubia y Hero.

El torneo se desarrollará durante diciembre y la gran final será el 11 de diciembre en la Globant Tower, una experiencia única para los participantes ya que tendrá elugar en las oficinas de la firma. Además, todo el torneo será transmitido en vivo por el canal de Twitch de 9Z y por el canal de youtube de Movistar.

Siempre cerca de los eSports

De esta manera, Movistar reafirma el compromiso de seguir impulsando los esports y apoyando a una comunidad que no deja de crecer. En esta oportunidad podrán inscribirse jugadores mayores de 18 años de todo el país, que no cuenten con experiencia profesional y que tengan disponible el juego. La inscripción es gratuita y se realiza ingresando en www.copamovistarfibra.com.ar. Atención que hay tiempo hasta el 5 de diciembre.

“Los eSports son un espacio donde la pasión y la tecnología se encuentran. En Movistar queremos ser parte de ese encuentro, acompañando a los jugadores y a toda la comunidad que hace posible este crecimiento.”, expresó Agustina Iparraguirre, Jefa de Marca de Movistar Argentina

Los ganadores recibirán importantes premios de la mano de Nubia y Hero. Entre los reconocimientos se destacan: una moto Hero Hunk 160R 4v, para el ganador, un celular Nubia Neo 3 GT para el segundo, un celular Nubia Neo 3 para el tercer puesto, y el cuarto puesto recibirá un parlante bluetooth.

