El vehículo desarrollado por Piaggio puede cargar hasta 18 kilos y alcanza una velocidad de 10 kilómetros por hora

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 17:29

Los pedidos del supermercado se pueden llevar a domicilio con el servicio que ofrecen las tiendas y comercios, o mediante una orden gestionada desde una aplicación móvil. También está la opción de ir en persona y llevar las bolsas con todos los productos en ambas manos, o dejarle esa tarea a Gita, el robot de carga desarrollado por Piaggio Fast Forward, la firma tecnológica conocida por fabricar las motos Vespa.

Gita es el modelo final de un prototipo que Piaggio Fast Forward comenzó a desarrollar en 2017 y que saldrá al mercado en noviembre. Con una capacidad de 38 litros, el robot esférico está equipado con sensores y cámaras para seguir al dueño del equipo a una distancia prudencial. Puede transportar hasta 18 kilos de carga y puede alcanzar una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora.

Así funciona el robot Gita

El robot Gita utiliza cámaras y sensores para seguir los movimientos del usuario 00:19

Video

Gita, un nombre basado en la palabra italiana que significa viaje corto según sus creadores, es un robot que sigue a personas, y no funciona de forma autónoma. No utiliza GPS y de esta forma funciona tanto al aire libre como en espacios bajo techo. Su sistema de transporte está basado en unas ruedas aptas para circular por calles y veredas, pero no puede recorrer caminos cubiertos de arena, nieve, barro o pasto muy crecido, y solo puede subir pendientes de hasta 16 grados.

Cómo se desarrolló el robot de Piaggio

El robot fue desarrollado por Piaggio Fast Forward, la división tecnológica de la firma italiana conocida por las motos Vespa 02:12

Video

El robot de Piaggio Fast Forward cuenta con una autonomía de uso de cuatro horas con una batería que se carga en dos horas de forma completa. También puede restaurar la carga de un teléfono móvil.

Con un peso de 25 kilos, Gita estará a la venta en su sitio oficial mygita.com, disponible en rojo, gris y azul, con un precio de unos 3250 dólares.