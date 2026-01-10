Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y qué hacer para evitar hackeos

El hackeo de las cuentas de WhatsApp es un problema que vulnera la seguridad de los usuarios. Actualmente, existen diversas técnicas a las que los ciberdelincuentes recurren para tomar el control de los datos y la información que almacenan.

Debido a esto, en el caso de sospechar que te está sucediendo algo similar, es importante saber cómo averiguarlo.

¿Qué tipo de hackeos hay en WhatsApp?

De acuerdo con la plataforma integral de ciberseguridad Keepnet, las técnicas de hackeo más comunes en WhatsApp son:

Phishing de códigos QR (Quishing) : con ella se engaña a los usuarios para que visiten sitios web infectados y, al hacerlo, obtengan el acceso a su cuenta.

: con ella se engaña a los usuarios para que visiten sitios web infectados y, al hacerlo, obtengan el acceso a su cuenta. Intercambio de SIM: los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas comunes para convencer a los proveedores de telecomunicaciones de que emitan una nueva tarjeta SIM; posteriormente, usurpan las cuentas de WhatsApp.

Las señales que pueden indicar un posible hackeo en WhatsApp

Secuestro de sesión : al utilizar redes WiFi públicas y no cifradas, incrementa el riesgo de que los hackers intercepten WhatsApp para acceder a las cuentas.

: al utilizar redes WiFi públicas y no cifradas, incrementa el riesgo de que los hackers intercepten WhatsApp para acceder a las cuentas. Keylogging : al utilizar este software espía, los ciberdelincuentes capturan información confidencial de los usuarios, como datos bancarios y personales.

: al utilizar este software espía, los ciberdelincuentes capturan información confidencial de los usuarios, como datos bancarios y personales. Infecciones de spyware: El spyware, a menudo oculto en aplicaciones aparentemente inofensivas o que se hacen pasar por WhatsApp, puede robar los contactos, chats e incluso tomar el control de la cámara y del micrófono.

Otro dato que se debe saber es que, lamentablemente, WhatsApp no suele tener alertas para cuando una persona externa ingresó a una cuenta. No obstante, dicha aplicación sí cuenta con un apartado para revisar, de manera constante, qué dispositivos están vinculados. Y gracias a ello es posible detectar hackeos.

¿Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp fue hackeada?

En la aplicación de Meta, existen una serie de señales que pueden advertir sobre un posible hackeo, por ejemplo:

Si hay uno o más dispositivos desconocidos que están vinculados a la cuenta del usuario ; revisá este dato en “Ajustes”, “Dispositivos vinculados” y eliminá los que no identifiques.

; revisá este dato en “Ajustes”, “Dispositivos vinculados” y eliminá los que no identifiques. Si aparecen mensajes extraños o llamadas que como usuario no realizaste.

Si recibís códigos de verificación sin haber hecho ninguna acción que lo requieran.

Si tu perfil sufrió modificaciones como cambios en la información, en la foto de perfil, etcétera.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo?

La verificación en dos pasos, clave para reforzar la seguridad

La principal medida que podés tomar para proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo, es revisar constantemente los dispositivos en los que tu sesión se encuentra activa. En relación con esto, recordá que si no reconocés alguno, tenés que borrarlo y cambiar tu PIN de inmediato.

Asimismo, activá la verificación en dos pasos con el siguiente procedimiento:

Dirigite a “Ajustes” y entrá en “Cuenta”.

Presioná “Verificación en dos pasos” y luego “Activar o Configurar PIN”.

Ingresá un PIN de seis dígitos y confirmalo.

Después, proporcioná un correo electrónico.

De inmediato, escribí el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp te envió al correo registrado.

Finalmente, da clic en “Verificar”.

Por último, es crucial mantener actualizada la aplicación para que cuente con todas las medidas de seguridad necesarias, además de omitir los mensajes y llamadas sospechosas, y cerrar la sesión cada vez que se abra en un dispositivo ajeno, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la computadora de un amigo. Con estas medidas, podrás tener la seguridad de que tu cuenta de WhatsApp está protegida de los hackers.