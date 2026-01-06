CES 2026: así son los procesadores Intel Core Ultra 3, los primeros con nodo 18A de la compañía

Intel ha presentado la serie de procesadores Core Ultra 3, la primera construida con el proceso 18A, que además de dirigirse a computadoras con inteligencia artificial (PC con IA), ha sido probada en casos de uso industriales que incluyen la robótica y la automación.

La compañía de semiconductores se ha subido al escenario en CES 2026 para presentar oficialmente Core Ultra 3, también conocidos como Panther Lake, que empezarán a estar disponibles a partir del 27 de enero.

Estos procesadores se han fabricado con la tecnología de proceso 18A de 2 nanómetros, que combina una nueva arquitectura de transistores RibbonFET, que permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética, con un sistema de suministro de energía por la parte trasera (PowerVia), que mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

Se trata del proceso semiconductor más avanzado que Intel ha desarrollado y fabricado en Estados Unidos, que mejora el rendimiento por vatio en hasta un 15 por ciento y la densidad de chips en un 30 por ciento frente a Intel 3.

Con esta tecnología, Intel ha señalado que los nuevos procesadores pueden ofrecer un gran rendimiento, también en computación de IA, una eficiencia mejorada que extiende la vida de la batería y gráficos excepcionales para videojuegos.

Jim Johnson, vicepresidente senior de Intel, en la presentación de los nuevos Intel Core Ultra 3 en la CES 2026 Gentileza Intel

Para ello, integra una CPU de hasta 16 núcleos, con núcleos de rendimiento, núcleos de eficiencia y núcleos de eficiencia de bajo consumo de siguiente generación, que soportan más aplicaciones y juegos y aceleran los flujos de trabajo creativos.

La GPU con gráficos Arc con hasta 12 núcleos Xe ofrece un rendimiento de hasta 120 TOPS y habilita las tecnologías Xe Super Sampling 3 (XeSS 3), XeSS Super Resolution (XeSSSR) y XeSS Multi-Frame Generation (XeSS-MFG), que emplea la IA para mejorar la imagen durante las partidas de videojuegos. Xe Low Latency (XeLL), además, ofrece una respuesta más rápida.

La serie de procesadores también presenta una nueva arquitectura de NPU, NPU 5, que ofrece una aceleración de la IA de 50 TOPS. Y tiene soporte para las tecnologías Thunderbolt 5, que proporciona velocidades de transferencia bidireccional de 80 Gbps y ancho de banda de hasta 120Gbps para usos intensivos. También WiFi 7 y Bluetooth 6.0.

Intel ha señalado que dentro de la serie Intel Core Ultra 3 se ha incluido la clase de procesadores Intel Core Ultra X9 y X7, que integran la tarjeta gráfica Arc más avanzada y se dirigen específicamente a usuarios con cargas de trabajo avanzadas.

En general, los nuevos procesadores se han diseñado para PC con IA, habiendo ya más de 200 diseños de portátiles para consumo, profesionales y jugadores de videojuegos. Pero también se han probado y certificado para casos de uso industriales, como robótica, ciudades inteligentes, automatización y atención médica.