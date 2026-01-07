Mercado Pago presenta su asistente financiero basado en inteligencia artificial

Mercado Pago presentó hoy su nuevo Asistente Personal, un agente de inteligencia artificial diseñado para simplificar la administración financiera cotidiana. Esta herramienta busca facilitar el acceso a servicios financieros a través de una experiencia ágil, segura y personalizada.

El asistente se integra en la cuenta de la billetera virtual y permite a los usuarios interactuar mediante comandos de voz o de texto. Con un catálogo de más de 100 funcionalidades, la herramienta puede responder consultas y ejecutar tareas complejas que antes requerían múltiples pasos manuales.

Entre las funciones más atractivas está la posibilidad de pagar servicios simplemente subiendo una foto de la boleta; el sistema identifica automáticamente el código de barras o número de referencia para completar la operación. Asimismo, el asistente puede configurar transferencias a partir de una captura de pantalla de un chat, detectando nombres, montos y alias mencionados en conversaciones grupales.

La gestión del gasto es otro pilar fundamental de esta nueva solución. Los usuarios pueden solicitar reportes detallados con preguntas como “¿cuánto gasté esta semana en delivery?” o recibir alertas sobre el cierre de su tarjeta de crédito. Además, el asistente permite programar recordatorios personalizados para el pago de expensas o para notificar cuando se recibe una transferencia esperada.

En términos de seguridad,el asistente puede verificar si un número de teléfono es un contacto oficial de la compañía para prevenir estafas, revisar los métodos de seguridad activos en la cuenta y facilitar el reporte inmediato de incidentes, como el robo de una tarjeta.

La compañía asegura que los datos de los usuarios no se utilizan para entrenar modelos externos fuera de la plataforma y ninguna operación crítica se ejecuta sin la confirmación explícita del titular.

Cómo activar el nuevo asistente personal

El servicio ya se encuentra habilitado para todos los usuarios en Argentina. Para acceder, solo deben ingresar a la aplicación, seleccionar la opción “Más” en la barra inferior y tocar el botón de “Asistente Personal”. Desde allí, pueden comenzar a delegar tareas como el seguimiento de rendimientos del dinero acumulado en Mercado Pago, la creación de alertas financieras, o iniciar un chat con el asistente.

El asistente funciona tanto en la app como en la versión web de Mercado Pago.