Estos son los 10 teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en septiembre 2025
Es posible conocer el listado de las marcas y modelos más elegidos por los consumidores a lo largo del mes, según el sitio que lidera las ventas online en el país
Las preferencias de los argentinos se pueden catalogar mediante diferentes tipos de consumos y uno de ellos es la tendencia de compra de celulares a lo largo del mes de septiembre de 2025.
De acuerdo al sitio de ventas online Mercado Libre existen diez modelos de celulares que figuran como los más requeridos por los consumidores y que pueden servir de referencia de consulta al momento de adquirir un nuevo dispositivo.
A partir de este listado de los teléfonos celulares más elegidos en el país, es posible conocer sus prestaciones, detalles y precios estimativos para realizar una comparación respecto de las necesidades y expectativas antes de tomar una decisión de compra.
Estos son los teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en septiembre 2025
- Xiaomi Redmi 14c 256gb 16gb Ram Version Global Color Violeta
- Samsung Galaxy A15 128gb 6gb Ram Blue Black Color Blanco
- Celular Samsung Galaxy A16, 256 GB + 8 GB de RAM color gris Dual sim
- Samsung Galaxy A56 5g 256 GB 8 GB RAM verde
- Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256gb 8gb Ram Negro
- Celular Xiaomi Poco C75 256gb Rom 8gb Ram Black Negro
- Celular Moto G15 128gb 4ram Gris
- Celular Xiaomi Redmi Note 14 Sand Gold 8gb Ram 256gb Ram
- Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 128gb 4gb Ram Cámara 32mpx - Black
- Samsung Galaxy A26 8 GB + 256 GB 5G White
- Motorola Moto G15 Se 4 Gb+ 256 Gb Iguana Green
- Motorola Moto G75 256gb 8gb Azul Certificación Militar
- Motorola Edge 50 Fusion 5g 256gb 8gb Azul Artico
- Celular Samsung Galaxy A16 6+128gb Gris Claro
- Celular Samsung Galaxy A16 5g, 256 gb + 8 gb de RAM, cámara de hasta 50 mp, pantalla 6.7, NFC, Ip54, batería gris de 5000 mAh
- Celular Tcl 505 4+4gb 128gb Ocean Blue Rv NFC
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Negro 256gb 8ram 200mpx
- Celular Tcl 505s 256+4gb + Nfc Space Gray
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1tb Titanium Black
- Xiaomi Poco X7 Pro 5g 512gb Verde 12ram 50mpx
Esta es la lista de celulares sin WhatsApp desde septiembre 2025
La lista completa abarca modelos con un patrón claro: todos son celulares lanzados hace más de ocho o nueve años. Ya que son dispositivos que, aunque en su momento fueron populares, hoy tienen limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad que impiden ejecutar las funciones más recientes de la aplicación. La medida incluye a teléfonos que funcionan con versiones antiguas, y entre ellos encontramos los siguientes dispositivos.
Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior):
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.
- Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.
- Huawei: Ascend D2.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
Dispositivos Apple afectados (iOS 12 o anterior):
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPhone SE (primera generación).
- iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).
