Estos son los 10 teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en septiembre 2025

Las preferencias de los argentinos se pueden catalogar mediante diferentes tipos de consumos y uno de ellos es la tendencia de compra de celulares a lo largo del mes de septiembre de 2025.

Los teléfonos más elegidos por los argentinos en el mes de septiembre

De acuerdo al sitio de ventas online Mercado Libre existen diez modelos de celulares que figuran como los más requeridos por los consumidores y que pueden servir de referencia de consulta al momento de adquirir un nuevo dispositivo.

A partir de este listado de los teléfonos celulares más elegidos en el país, es posible conocer sus prestaciones, detalles y precios estimativos para realizar una comparación respecto de las necesidades y expectativas antes de tomar una decisión de compra.

Estos son los teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en septiembre 2025

Xiaomi Redmi 14c 256gb 16gb Ram Version Global Color Violeta

Samsung Galaxy A15 128gb 6gb Ram Blue Black Color Blanco

Celular Samsung Galaxy A16, 256 GB + 8 GB de RAM color gris Dual sim

Samsung Galaxy A56 5g 256 GB 8 GB RAM verde

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256gb 8gb Ram Negro

Celular Xiaomi Poco C75 256gb Rom 8gb Ram Black Negro

Celular Moto G15 128gb 4ram Gris

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Sand Gold 8gb Ram 256gb Ram

Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 128gb 4gb Ram Cámara 32mpx - Black

Samsung Galaxy A26 8 GB + 256 GB 5G White

Motorola Moto G15 Se 4 Gb+ 256 Gb Iguana Green

Motorola Moto G75 256gb 8gb Azul Certificación Militar

Motorola Edge 50 Fusion 5g 256gb 8gb Azul Artico

Celular Samsung Galaxy A16 6+128gb Gris Claro

Celular Samsung Galaxy A16 5g, 256 gb + 8 gb de RAM, cámara de hasta 50 mp, pantalla 6.7, NFC, Ip54, batería gris de 5000 mAh

Celular Tcl 505 4+4gb 128gb Ocean Blue Rv NFC

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Negro 256gb 8ram 200mpx

Celular Tcl 505s 256+4gb + Nfc Space Gray

Samsung Galaxy S25 Ultra 1tb Titanium Black

Xiaomi Poco X7 Pro 5g 512gb Verde 12ram 50mpx

Esta es la lista de celulares sin WhatsApp desde septiembre 2025

La lista completa abarca modelos con un patrón claro: todos son celulares lanzados hace más de ocho o nueve años. Ya que son dispositivos que, aunque en su momento fueron populares, hoy tienen limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad que impiden ejecutar las funciones más recientes de la aplicación. La medida incluye a teléfonos que funcionan con versiones antiguas, y entre ellos encontramos los siguientes dispositivos.

Algunos modelos quedan sin servicio de mensajería y deben ser renovados

Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior):

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2. LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini. Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Moto G (primera generación), Droid Razr HD. Huawei: Ascend D2.

Ascend D2. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V. HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afectados (iOS 12 o anterior):

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).