La gestión del espacio en los dispositivos móviles es una preocupación constante para los usuarios de WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea que, con el tiempo, acumula una gran cantidad de archivos multimedia y mensajes. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cómo vaciar la papelera para liberar espacio, una función que, a diferencia de otras aplicaciones o sistemas operativos, no existe en la plataforma de mensajería.

Así podés vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono

Es fundamental aclarar que WhatsApp no posee una “papelera” o “papelera de reciclaje” propiamente dicha. Esto quiere decir que, una vez que un chat o un archivo es eliminado, este se borra del dispositivo. Lo más cercano a un sistema de recuperación es la copia de seguridad, un respaldo de la información que la aplicación realiza periódicamente. Esta se guarda en servicios en la nube externos: Google Drive para dispositivos Android y iCloud para iPhone. Cuando se borra un chat o un archivo, la eliminación queda registrada con una nueva copia de seguridad, lo que significa que no hay un lugar temporal donde los elementos eliminados esperen ser restaurados.

La ausencia de una papelera se vincula directamente con el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que garantiza que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de los mensajes. Dado que la compañía no puede acceder a esta información, tampoco puede almacenarla una vez que el usuario la elimina de su dispositivo.

Para aquellos que buscan recuperar conversaciones o archivos eliminados, el proceso se basa en la restauración de una copia de seguridad anterior. Esto implica desinstalar y volver a instalar la aplicación para forzar la carga del último respaldo guardado.

Los pasos para restaurar el historial de chats en WhatsApp son los siguientes:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el celular.

Verificar el número de teléfono y, en el caso de iPhone, el Apple ID.

Pulsar “Restaurar historial de chats” cuando la aplicación detecte la copia de seguridad.

Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario mediante un código enviado por SMS o llamada, si no se activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Es crucial tener en cuenta que este método restaurará el estado de los chats hasta el momento en que se realizó el último respaldo. Cualquier mensaje o archivo recibido o enviado después de esa copia y antes de la reinstalación se perderá de forma definitiva. Para que los videos se recuperen junto con el resto de los archivos, la opción “Incluir videos” debe estar activada en la configuración de la copia de seguridad.

Cómo vaciar los chats para liberar espacio

Para liberar espacio en el teléfono, la solución no es “vaciar la papelera”, sino gestionar directamente los chats y los archivos multimedia que estos contienen. La acumulación de imágenes, videos, audios y mensajes puede ocupar una cantidad considerable de memoria, afectando el rendimiento del dispositivo. WhatsApp ofrece herramientas específicas para vaciar los chats, tanto de forma individual como masiva.

Así se puede vaciar un chat individual o grupal en WhatsApp:

En la pestaña “Chats”, abrir el chat individual o grupal que se desea vaciar.

Tocar el ícono con tres puntos o “Más” y seleccionar la opción “Vaciar chat”.

Marcar o desmarcar la casilla “Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat” según la necesidad.

Hacer clic en “Vaciar chat”.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

Este es el procedimiento para vaciar todos los chats de una vez:

1. Ir a “Historial de chats” dentro de la sección “Chats”, que se encuentra en “Ajustes”.

2. Presionar “Vaciar todos los chats”.

3. Marcar o desmarcar la casilla “Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en los chats” y “Eliminar mensajes destacados”.

4. Tocar “Vaciar chats”.

Es importante destacar que este procedimiento no eliminará a ningún usuario de ningún grupo ni las conversaciones. Además, los chats vaciados se pueden recuperar si se cuenta con la copia de seguridad más reciente realizada antes de vaciarlos. Sin embargo, una vez que se realiza una nueva copia de seguridad después de vaciar los chats, cualquier historial de chat eliminado se perderá definitivamente de los respaldos futuros.

