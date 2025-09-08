Cómo ganar almacenamiento en WhatsApp sin borrar los chats

En WhatsApp, cuando el almacenamiento comienza a saturarse de contenidos, su nivel de funcionamiento puede verse afectado: esto es lo que provocan los archivos duplicados. ¿Qué son?, ¿Por qué se hacen?, ¿Cómo eliminarlos? En este artículo te lo explicamos.

¿Qué son los archivos duplicados en WhatsApp?

Los archivos duplicados son las copias de imágenes, fotos, videos, audios y hasta documentos que WhatsApp crea y resguarda en la cuenta de Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo del celular.

La aplicación de mensajería posee una opción para eliminar los archivos duplicados sin que se borre la conversación (Fuente: Pexels)

También es posible que se guarden los duplicados en la memoria del celular. Y aunque sirven a manera de respaldo, siempre es mejor borrar aquellos que ya no necesitás para liberar espacio.

Y es que cuando comienzan a saturar el espacio de almacenamiento, los archivos duplicados pueden alterar el rendimiento de la aplicación y ocasionar fallas, como cierres inesperados o la mala ejecución de las funciones.

¿Por qué se duplican los archivos en WhatsApp?

Los archivos se duplican en WhatsApp por varias razones, pero las principales son:

Descarga automática de fotos: Al mantener activada esta función, las fotos y videos se duplican y luego se almacenan automáticamente en el dispositivo.

Al mantener activada esta función, las fotos y videos se duplican y luego se almacenan automáticamente en el dispositivo. Copia de seguridad: Este proceso se ejecuta cada cierto tiempo -según la configuración de la cuenta-. Aquí se recopilan los mensajes de texto y archivos de todos los contacto; después se guardan en automático en Google Drive o iCloud.

Este proceso se ejecuta cada cierto tiempo -según la configuración de la cuenta-. Aquí se recopilan los mensajes de texto y archivos de todos los contacto; después se guardan en automático en Google Drive o iCloud. Descarga manual: Ya sea por distracción o accidente, los archivos se descargan varias veces. Esto ocurre cuando la señal a Internet falla y, en el intento por abrirlos, se guardan duplicados.

Ya sea por distracción o accidente, los archivos se descargan varias veces. Esto ocurre cuando la señal a Internet falla y, en el intento por abrirlos, se guardan duplicados. El duplicado de archivos puede ocurrir en uno o todos los chats, por lo que gran parte del contenido multimedia que recibís o enviás puede estar ocupando espacio sin que te des cuenta.

No borrar los archivos duplicados provocaría que tu teléfono funcione mal (Fuente: Pexels)

¿Cómo eliminar los archivos duplicados de WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los archivos duplicados pueden eliminarse mediante los siguientes métodos:

Eliminar los elementos uno por uno: Podés realizar un chequeo de los archivos duplicados desde el apartado “Administrar almacenamiento” en la app y en otros sitios como la galería.

Podés realizar un chequeo de los archivos duplicados desde el apartado en la app y en otros sitios como la galería. Usando Files by Google o tu cuenta de iCloud: Ingresá a estas aplicaciones para limpiar el almacenamiento de tu celular con ayuda de la herramienta “Eliminar archivos multimedia de WhatsApp”. Posteriormente, seleccioná las fotos y videos que veas duplicados.

Cómo liberar espacio en WhatsApp - El Rincón De Cabra

WhatsApp recomienda desactivar la descarga automática de fotografías y videos para que no ocupen espacio en la aplicación, en el celular y mucho menos se dupliquen.

¡Ojo! Una vez que elimines el archivo duplicado y el original, ya no podrán recuperarse. Así que realiza una revisión meticulosa y descarta lo que realmente no te sirve.