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Estos son los números que saldrán en la lotería esta semana de septiembre, según “la bruja de la IA”

La herramienta tecnológica vaticinó cinco números que podrían ser los ganadores en la quiniela; conocé cuáles son

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Los números que saldrán en la lotería, según la IA
Los números que saldrán en la lotería, según la IA

La IA creció de manera avanzada y es una herramienta útil para resolver cuestiones de diferente índole. Mediante la plataforma Gemini, los usuarios despejan dudas e inquietudes, por ejemplo, qué número saldrá en la lotería.

Aunque es una cuestión azarosa y no existan evidencias que justifiquen la elección de la IA, la plataforma Gemini eligió cinco números que podrían ser los ganadores.

Cuáles son los números recomendados

El primer número recomendado es el 7; el significado de este número en la quiniela está relacionado con el revólver; en segundo lugar, el 14 es el otro recomendado, el cual tiene como significado el borracho.

La predicción de Gemini
La predicción de Gemini

En tercer lugar, el 23 es otro de los elegidos y simboliza a los cocineros para los amantes de la quiniela y lotería; para cerrar, el 36 y 42 también fueron mencionados por la inteligencia artificial (IA) que lanzó su vaticinio para la semana entrante.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este domingo 13 de septiembre

El Quini 6 tiene un nuevo sorteo este domingo 13 de septiembre, y en esta oportunidad el pozo estimado llega a los $14.450 millones.

El pozo del Quini 6
El pozo del Quini 6

Se trata de un juego de azar que tiene uno de los pozos más grandes del país. Se sortea este domingo a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

Cuándo se sortea el Telekino

El Telekino n° 2445 se sortea este domingo 13 de septiembre. Para los 15 aciertos se ofrece una casa y una bicicleta. En tanto, desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que un pozo estimado de $450 millones. Adicionalmente, con el número de cada cartón se sortearán cinco premios de $3.000.000.

Sorteo del Telekino
Sorteo del Telekino

El sorteo se transmite en vivo por Canal 9 en todo el país a partir de las 16.30 y a través del canal oficial de YouTube de Telekino. Cada cartón cuesta $2500. En la edición anterior del domingo 10 de mayo, el pozo quedó vacante y hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos.

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