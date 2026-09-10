Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games: solo hay que reclamarlos

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 17 de septiembre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios.

A continuación, te presentamos los videojuegos gratuitos de esta semana y una breve descripción de cada uno.

Los videojuegos gratis de esta semana en Epic Games hasta el 17 de septiembre

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games

Elige a uno de los cuatro héroes y explora el Jardín, una prisión astral custodiada por doce poderosos jefes místicos: los Zodiacos. Enfréntate a ellos con decenas de hechizos únicos y la compañía de tus fieles aliados para descubrir la historia de este roguelite de plataformas con combates vertiginosos.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games

¡Los cielos arden y los mares se llenan de restos en LUFTRAUSERS, el elegante juego de disparos arcade de Vlambeer! Surca los cielos en aviones de combate personalizados para enfrentarte a acorazados, submarinos y ases rivales en busca de gloria, honor y las mejores puntuaciones.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games

Embárcate en un viaje de perdón a través de entornos imposibles y puzles ilusorios. Disfruta de este relajante y meditativo juego de puzles manipulando monumentos y creando caminos que evolucionan para explorar mundos nuevos, surrealistas y misteriosos.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games

La colección Castlevania Anniversary de Konami recorre los orígenes de la histórica franquicia de vampiros. Incluye un eBook exclusivo con detalles proporcionados por desarrolladores, artistas y otras personas inspiradas por el legado de Castlevania, que arroja una nueva luz sobre el mundo de Castlevania.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 10 de septiembre en Epic Games

La expansión The Old Ones Awaken añade nuevos niveles para explorar, nuevos enemigos que derrotar y nuevos jefes a los que enfrentarse, junto con una gran cantidad de nuevas y emocionantes armas y equipos para usar y vestir.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Hay que ir a la sección Tienda (Store).

Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Qué es Epic Games

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin costo.