Everything: la aplicación gratis para tener una especie de Google dentro de tu computadora

escuchar

Hace muchos años, conocí una persona, me la cruzaba en los comentarios de internet; lo que decía era una demostración de sabiduría y humor en partes generalmente iguales. El tipo soltaba un montón de conocimiento sobre Linux que realmente me asombraba, tanto que me atreví a escribirle y después de un tiempo comenzamos a chatear por Messenger (les dije que esto fue hace un montón de años) y luego salió una especie de amistad.

El tipo era aún más crack de lo que pensaba. Conocía Linux de una manera que pocas veces había visto. Era de esos autodidactas natos y, sorpresivamente para mí, se dedicaba a lo mismo que yo por entonces: reparaba computadoras, mayormente hogareñas o de negocios pequeños. Vivía en una pequeña ciudad de Córdoba, y las vueltas de la vida hicieron que teminara recomendándolo en la empresa de otro amigo. Anécdotas. No importa: la cuestión es que siempre recomendaba un software como si fuera la panacea: Everything.

Y cómo hace un tiempo vengo bastante peleado con el buscador interno de Windows (y por otras razones cada vez soy más desastroso ordenando archivos y directorios) decidí, años después, seguir su consejo e instalé Everything. Y quedé muy sorprendido.

Realmente Everything es un buscador impresionante. Es increíblemente rápido, tanto que las primeras veces que lo usás parece que estás usando una especie de Google dentro de la PC. Es lógico, ya que indexa los archivos de una forma básica, pero efectiva, tal como lo hacían los programas de indexación de CDs y DVDs que usábamos para catalogar archivos a principios de este siglo.

Una interfaz sencilla, cuadro de búsqueda, escribir, apretar, y listo.

Acá van algunas de las características más importantes de Everything, que lo volvían realmente necesario para su día a día.

Es súper liviano (es decir, ocupa muy poca RAM), residente y minimizado en la bandeja de sistema ni notás que está ahí.

Podés llamarlo con una combinación de teclas. ( Alt + Insert es desde hace un tiempo para mí el equivalente a Windows + R )

es desde hace un tiempo para mí el equivalente a ) Exporta los resultados a texto plano, ideal para compartirlos o usarlos en otro programa.

Soporta expresiones regulares (tipo +, *, ? y otros que también se pueden usar en Google, por ejemplo).

Funciona como servidor FTP, por lo que podés listar el contenido de tus discos rígidos desde cualquier otra PC simplemente entrando a ftp://[ip_de_la_pc_corriendo_everything]

Es servidor HTTP, te permite buscar con la misma facilidad desde cualquier otra PC simplemente ingresando con el navegador a http://[ip_de_la_pc_corriendo_everything] siempre y cuando lo hayas configurado para escuchar el en puerto 80.

En ambos casos, con contraseña.

Tiene un menú contextual de Windows con lo que podés efectuar operaciones clásicas tipo copiar, pegar, renombrar, y lo mejor de todo: Ejecutar con un simple “Enter”.

Si tenés más de un Everything en tu red, podés conectarlos y buscar en varios equipos a la vez.

Es 100% gratis.

Cómo todo en la vida no es perfecto, Everything es sensacional para buscar archivos, pero solamente nombres, y usando filtros. Aquel que está acostumbrado a buscar dentro del menú Inicio de Windows y pone algo está acostumbrado también a que en los resultados le salgan programas, archivos y hasta alguna noticia. Si sos de esos, debo decirte que Everything es una pequeña caja que hace algo extremadamente bien, pero sólo eso: busca archivos dentro de una PC.