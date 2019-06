Facebook, ¿cuál es el problema con los pezones femeninos?

Hace dos semanas, más de cien personas se sacaron la remera y los corpiños enfrente de las oficinas de Facebook en Nueva York con stickers de pezones masculinos tapando los suyos para rechazar estas políticas Foto: Getty Images.

Juliana Mendoza
16 de junio de 2019

Estás en un asado con tus amigos. Es verano, están todos sin remera y al lado de la pileta. Alguien saca un celular y sale una selfie con los muchachos. Si la subís a Facebook o las stories de Instagram, seguro no vas a tener ningún problema. Pero si tu grupo de amigas intentara lo mismo, la tecnología de inteligencia artificial de la empresa la daría de baja al instante. Sí, es 2019 y no se puede mostrar un pezón femenino (pero sí uno masculino) en estas redes sociales a menos que tenga un emoji encima. ¿Por qué?

Hablamos con Facebook para entender esta política que los movimientos feministas, como #FreeTheNipple (Liberen el pezón) tildan de arbitraria y conservadora. Y podría serlo y también podrían apoyar su lucha por naturalizarlos, pero aunque ellos entiendan esta demanda, esgrimen una razón para prohibirlos. Esto empieza con una larga discusión que la empresa tecnológica está dando puertas adentro (y busca abrir a gobiernos y a otras organizaciones) sobre la libertad de expresión y la seguridad de las redes desde sus políticas de contenido.

"Creo que ninguna empresa habló tanto de pezones como nosotros", dijo a LA NACIÓN Paula Garuz Naval. Ella es, nada más y nada menos, que la jefa de Políticas de Contenido y Seguridad en Facebook: tiene un cargo importante en una de las tantas mesas que deciden qué es seguro mostrar en la red social.

"No tenemos ningún problema con los pezones femeninos, es más, se pueden mostrar con determinados contextos, pero simplemente nunca podemos estar seguros de que la persona que aparece en la foto dio su consentimiento para mostrarlos", explicó Garuz Naval. Es que una de las muchas obsesiones del gigante tecnológico con sus políticas de seguridad es la lucha contra la explotación sexual (y, sobre todo, la infantil). En esa disputa de la libertad de expresión, ellos toman partido.

Para hablar de pezones con ellos, hay que hablar de desnudez y con esto saben que no van a dejar a todos contentos. "Las políticas que nosotros hacemos son globales, entendemos que los pezones no significan lo mismo para los países nórdicos que para el Medio Oriente, pero nuestro trabajo es garantizar la seguridad de los usuarios", afirma Garuz Naval.

Para hacer que estas políticas sean operables para sus moderadores, los encargados de borrar los posteos que infringen las normas de la red social, las reglas tienen que ser claras. Saben que las mujeres son una "minoría" a la hora de la defensa de sus derechos sexuales y que son más propensas a que sus cuerpos sean vulnerados y sexualizados. "No permitimos pornografía y tenemos cero tolerancia con lo que respecta a la desnudez infantil, solo queremos evitar una posible situación de explotación", aseguró la jefa de Políticas de Contenido.

Sin embargo, los pezones no están prohibidos: todo tiene que ver con el contexto. Puso un ejemplo: si una mujer está amamantando a su bebé y muestra uno de sus pezones, la foto no va a ser eliminada. Pero esto no fue siempre así. En 2008, Facebook bajó miles y miles de fotos de madres amamantando porque las consideraba "contenido obsceno". Esta situación alentó a una campaña global que rechazó la medida. Más de 11 mil personas alrededor del mundo salieron a defender la lactancia. En ese momento, la empresa dijo que ellos no estaban en contra de amamantar, pero no se podía mostrar un pezón porque iba en contra de sus reglas. Hoy esa política se corrigió y ya no se aplica más.

La otra excepción nos toca de cerca. "Hace un año y medio, vimos una cantidad enorme de fotos de mujeres con el torso desnudo enfrente de edificios de gobierno en la Argentina. Nos dimos cuenta de que eran protestas y que no estaban siendo sexualizadas. Entonces tocamos nuestras políticas: si hay una mujer mostrando los pezones en esta situación, no va a ser bajada", explicó Garuz Naval.

En 2017, tres chicas de Moreno hicieron topless en una playa de Necochea. El revuelo que se generó culminó en el famoso Tetazo en el Obelisco: decenas de mujeres mostraron los pezones para reclamar por las soberanía de sus cuerpos. Si bien este tipo de protesta no es nueva, se hizo más masiva. Hoy en día, se pueden ver en las marchas feministas a mujeres y personas de la diversidad mostrando el torso desnudo.

Liberen el pezón

Hace años que el movimiento #FreeTheNipple toma las calles de todo el mundo para defender pezones de las mujeres. El reclamo es para generar conciencia de lo sexualizado que está el torso femenino cuando está desnudo. Lo que piden no es que podamos salir desnudas todo el tiempo. Luchan por un tratamiento igualitario: si no borrás el de él, no borres el mío.

Este reclamo está más vivo que nunca. Hace dos semanas, más de cien personas se sacaron las remeras y los corpiños enfrente de las oficinas de Facebook en Nueva York con stickers de pezones masculinos tapando los suyos, como forma de mostrar su rechazo estas políticas. ¿Su argumento? Estas reglas golpean vulneran los derechos de mujeres, artistas y a personas de la diversidad sexual. Si los varones pueden mostrar sus pezones, ¿por qué las mujeres no?