Francia, como Australia: un proyecto de ley busca vetar el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Francia planea prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y prohibir los teléfonos móviles en los colegios a partir de septiembre de 2026, según informaron este miércoles medios del país.

La iniciativa subraya la creciente preocupación pública por el impacto de los daños de internet sobre los menores.

El presidente Emmanuel Macron ha señalado a menudo a las redes sociales como uno de los factores culpables de la violencia entre los jóvenes y ha indicado que quiere que Francia siga los pasos de Australia, cuya primera prohibición mundial para menores de 16 años en plataformas de redes sociales como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube entró en vigor en diciembre.

Su Gobierno presentará a principios de enero un proyecto de ley para su control jurídico, según informaron Le Monde y France Info.

Qué dice el proyecto de ley

“Muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”, señala el proyecto. Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a “contenido inapropiado” y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno

El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”. El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

Macron no hizo referencia al impulso legislativo en un discurso de Nochevieja, pero sí se comprometió a “proteger a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y las pantallas.”

Anteriormente, el Elíseo y la oficina del primer ministro declinaron hacer comentarios sobre las informaciones de los medios de comunicación.

Los teléfonos móviles están prohibidos en las escuelas primarias e intermedias francesas desde 2018 y los eventuales cambios extenderían esa prohibición a las escuelas secundarias. Los alumnos de 11 a 15 años asisten a escuelas de educación intermedia en el sistema educativo francés.

Francia también aprobó una ley en 2023 que obliga a las redes sociales a obtener el consentimiento parental para que los menores de 15 años creen cuentas, aunque los problemas técnicos han impedido su aplicación.

Macron quiere más medidas en la Unión Europea

Macron dijo en junio que impulsaría una regulación a nivel de la Unión Europea para prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años después de que un apuñalamiento mortal en una escuela en el este de Francia conmocionara a la nación.

En noviembre, el Parlamento Europeo instó a la UE a fijar edades mínimas de acceso de los niños a las redes sociales para combatir el aumento de problemas de salud mental entre los adolescentes por una exposición excesiva, aunque son los Estados miembros los que imponen límites de edad.

Otros países también han tomado medidas para regular el acceso de los niños a las redes sociales.

Macron afronta el nuevo año con su legado nacional en ruinas, después de que su apuesta por las elecciones parlamentarias de 2024 desembocara en un Parlamento fragmentado, desencadenando la peor crisis política de Francia en décadas, que ha visto una sucesión de Gobiernos débiles.

Sin embargo, según los sondeos de opinión, una mayor represión del acceso de los menores a las redes sociales podría resultar popular. Un sondeo de Harris Interactive en 2024 mostró que el 73% de los encuestados apoyaba la prohibición del acceso de los menores de 15 años a las redes sociales.

Con información de AFP y Reuters