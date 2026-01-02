Silicon Valley: los robots humanoides empiezan a ganar más protagonismo

Los robots han sido vistos durante mucho tiempo como una mala apuesta para los inversores de Silicon Valley: demasiado complicados, requieren mucho capital y son “aburridos, honestamente”, dice el capitalista de riesgo Modar Alaoui.

Pero el auge comercial de la inteligencia artificial ha encendido una chispa que alimenta las visiones que se venían gestando desde hacía tiempo, de construir robots humanoides que puedan mover sus cuerpos mecánicos como los humanos y hacer cosas que hacen las personas.

Alaoui, fundador de Humanoids Summit, reunió a más de 2000 personas esta semana, incluidos los mejores ingenieros en robótica de Disney, Google y docenas de nuevas empresas, para mostrar su tecnología y debatir qué se necesita para acelerar una industria naciente. Alaoui dice que muchos investigadores ahora creen que los humanoides o algún otro tipo de encarnación física de la IA “se convertirán en la norma; la pregunta realmente es cuánto tiempo llevará”, aseguró.

La contribución de Disney a este campo, una versión robótica andante del personaje Olaf de “Frozen”, recorrerá los parques temáticos de Disneyland en Hong Kong y París a principios del próximo año. Robots entretenidos y altamente complejos que se asemejan a un humano —o a un muñeco de nieve— ya existen, pero la llegada de robots de uso general que sean un miembro productivo del lugar de trabajo o del hogar está aún más lejos.

Ya existen los Juegos Olímpicos para Robots Shutterstock - Shutterstock

Incluso en una conferencia diseñada para generar entusiasmo por la tecnología, celebrada en un Museo de Historia de la Computación -que es un templo de los avances previos de Silicon Valley- siguió siendo alto el escepticismo sobre si robots verdaderamente parecidos a los humanos arraigarán en un futuro cercano.

“El espacio humanoide tiene un gran reto por delante”, dijo Cosima du Pasquier, cofundadora de Haptica Robotics, empresa que trabaja para dotar a los robots del sentido del tacto, y agregó: “Aún quedan muchos estudios por resolver”.

Las nuevas habilidades del robot Optimus Gen 2 de Tesla

La investigadora postdoctoral de la Universidad de Stanford llegó a la conferencia en Mountain View, California, apenas una semana después de constituir su startup. “Los primeros clientes son realmente la gente de aquí”, dijo.

Los investigadores de la consultora McKinsey & Company han contabilizado unas 50 empresas en todo el mundo que han recaudado al menos US$100 millones para desarrollar humanoides, lideradas por unas 20 en China y 15 en América del Norte.

China encabeza, en parte, gracias a los incentivos gubernamentales para la producción de componentes y la adopción de robots, y a la orden del año pasado de “establecer un ecosistema de humanoides para 2025”, explicó Ani Kelkar, socia de McKinsey. Las exhibiciones de empresas chinas dominaron la sección de exposiciones de la cumbre de esta semana, celebrada el jueves y el viernes. Los humanoides más comunes en la conferencia fueron los fabricados por la empresa china Unitree, en parte, porque los investigadores estadounidenses compran el modelo, relativamente barato, para probar su propio software.

En EE. UU., la llegada de chatbots de IA generativa como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google ha revolucionado la industria robótica, con décadas de historia, de diversas maneras. El entusiasmo de los inversores ha llevado a poner capital en ambiciosas startups que buscan desarrollar hardware que den presencia física a la IA más reciente.

Robots humanoides están diseñados para realizar una serie de tareas en la línea de producción de una planta china de vehículos comerciales Youtube/Ubtech Robotics

Pero no se trata solo de una exageración cruzada: los mismos avances técnicos que hicieron que los chatbots de IA fueran tan buenos en el lenguaje han contribuido a enseñar a los robots a mejorar en la ejecución de tareas. Junto con la visión artificial, los robots impulsados ​​por modelos de “lenguaje visual” están entrenados para aprender sobre su entorno.

Uno de los escépticos más destacados es el pionero de la robótica Rodney Brooks, cofundador de iRobot, fabricante de aspiradoras Roomba, quien escribió en septiembre que “los robots humanoides de hoy no aprenderán a ser diestros a pesar de los cientos de millones o quizás miles de millones de dólares, donados por capitalistas de riesgo y grandes empresas tecnológicas para pagar su capacitación”. Brooks no asistió, pero su ensayo fue mencionado con frecuencia.

Un robot humanoide Optimus diseñado por Tesla Tesla

Tampoco se escuchó a nadie hablar sobre el desarrollo de un humanoide llamado Optimus, por parte del CEO de Tesla, Elon Musk. El proyecto, que el multimillonario está diseñando para ser “extremadamente capaz” y venderse en grandes cantidades, fue diseñado por Musk hace tres años. Musk afirmó que probablemente se podría comprar un Optimus “en un plazo de tres a cinco años”.

El organizador de la conferencia, Alaoui, fundador y socio general de ALM Ventures, trabajó anteriormente en sistemas de atención al conductor para la industria automotriz y ve paralelismos entre los humanoides y los primeros años de los autos autónomos.

Algunos robots con componentes humanos ya se están probando en lugares de trabajo (imagen ilustrativa) Shutterstock - Shutterstock

Cerca de la entrada a la sede de la cumbre, a pocas cuadras de la sede de Google, se encuentra una exposición museística que muestra el prototipo de auto autónomo de Google, con forma de burbuja, de 2014. Once años después, robotaxis operados por Waymo, filial de Google, circulan constantemente por las calles cercanas.

Algunos robots con componentes humanos ya se están probando en lugares de trabajo. Agility Robotics, con sede en Oregón, anunció poco antes de la conferencia que llevará su robot de almacén Digit, que transporta contenedores, a una planta de distribución en Texas gestionada por Mercado Libre, el gigante latinoamericano del comercio electrónico. Al igual que el robot Olaf, tiene patas invertidas que se parecen más a las de un pájaro que a las de un humano.

Los robots industriales que realizan tareas individuales ya son comunes en el ensamblaje de automóviles y otras industrias. Trabajan con una velocidad y precisión difíciles de igualar para los humanoides actuales, o incluso para los propios humanos.

El jefe de un grupo comercial de robótica fundado en 1974 ahora está presionando al gobierno de Estados Unidos para desarrollar una estrategia nacional más fuerte para avanzar en el desarrollo de robots locales, sean humanoides o no.

“Contamos con una tecnología muy sólida y con la experiencia en IA aquí en EE.UU.”, declaró Jeff Burnstein, presidente de la Asociación para el Avance de la Automatización, tras visitar la exposición, y agregó: “Así que creo que aún está por verse quién será el líder definitivo en esto. Pero ahora mismo, China tiene sin duda mucho más impulso en el sector de los humanoides”.