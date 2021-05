FIFA 21: Electronic Arts revela los jugadores del Team of the Season de LaLiga

Electronic Arts presentó de forma oficial los 15 jugadores elegidos en el equipo del año del torneo de primera división del campeonato español de fútbol. De esta forma, el Team of the Season de LaLiga, tiene a Jan Oblak (96) en el arco, destacado como uno de los mejores en su puesto.

Como defensores se ubican Jesús Navas (91), Varane (95), Koundé (88) y Jordi Alba (93), mientras que el mediocampo se completa con Casemiro (94), Frenkie De Jong (94) y Marcos Llorente (89). Para completar el Team of the Season de LaLiga, EA hizo una selección que no baja de 90, con jugadores como Fékir (92), Carrasco (92), Lucas Vázquez (92), Benzema (97), Gerard Moreno (90), Luis Suárez (95) y Messi (98).

De esta forma, los 15 futbolistas destacados llegan justo en la previa de la fase final de la eLaLiga Santander, donde se decidirá el campeón de España de FIFA 21.

El TOTS de LaLiga Santander es el siguiente:

Arquero: Oblak.

Defensores: Varane, Jesús Navas, Koundé, Jordi Alba.

Mediocampistas: Marcos Llorente, Casemiro, Nabil Fekir, De Jong, Carrasco.

Delanteros: Gerard Moreno, Lucas Vázquez, Luis Suárez, Karim Benzema y Lionel Messi

LA NACION