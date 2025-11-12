Frame y Machine: Steam presenta su PC gamer y sus anteojos de realidad extendida

Valve anunció hoy su visor Steam Frame. Oficializado por la compañía, este dispositivo 100% inalámbrico (es decir, que no requiere conectarse a una PC para funcionar) está diseñado para operar con juegos de realidad virtual y también para transmitir el catálogo completo de juegos Steam en un formato de “pantalla de cine”. Su llegada está prevista para principios de 2026, aunque Valve aún no ha revelado el precio oficial.

El Steam Frame se posiciona como un competidor serio gracias a unas especificaciones de hardware de alta gama. El corazón del sistema es el procesador Snapdragon 8 Gen 3 (el mismo que se usa en smartphones de alta gama), acompañado de 16 GB de RAM. El visor utiliza lentes Pancake y cuenta con paneles LCD que ofrecen una resolución de 2160×2160 pixeles por ojo. Además, la tasa de refresco es configurable entre 72 Hz y 120 Hz, incluyendo un modo “experimental” que podría alcanzar los 144 Hz. El campo de visión (FOV) se establece en 110 grados.

Conectividad avanzada y seguimiento de vanguardia

Una de las características más innovadoras del Steam Frame es su enfoque radicalmente inalámbrico: el dispositivo no incluye entradas DisplayPort ni HDMI. Su tecnología de conectividad es dual e inteligente. Un receptor actúa como cliente conectándose a la red Wi-Fi doméstica de 5 GHz, mientras que un segundo receptor se establece como un punto de acceso Wi-Fi 6E de 6 GHz. Es a este punto de acceso de 6 GHz al que SteamVR en la PC se conectará automáticamente a través de un adaptador USB incluido.

En cuanto al seguimiento y la interacción, el visor incorpora tecnología inside-out utilizando cuatro cámaras exteriores. Pero el verdadero hito para la Realidad Extendida (XR) es la inclusión de dos cámaras interiores para el seguimiento ocular y la implementación de la transmisión foveada (foveated rendering) de serie. Para garantizar un seguimiento óptimo incluso en condiciones de poca luz, el dispositivo está equipado con iluminadores de luz infrarroja.

Un ecosistema en expansión

Valve no solo está lanzando un visor. El Steam Frame, que opera bajo el sistema operativo SteamOS 3, presenta un diseño modular, permitiendo a terceros diseñar diferentes interfaces faciales o diademas. También incluye un puerto de expansión para futuros accesorios, como sensores de profundidad o cámaras a color. El peso es notablemente ligero, con un módulo principal de 185 gramos y un peso total de 440 gramos (incluyendo la correa para la cabeza).

Para facilitar la compatibilidad, Valve implementará un sello Steam Frame Verified, similar al utilizado en Steam Deck, que indicará el grado de optimización de los títulos de PC para el visor.

Junto al visor, Valve también anunció otros dos productos de hardware: una nueva Steam Machine —descrita como una PC o consola seis veces más potente que Steam Deck y que ejecuta SteamOS—, y un nuevo Steam Controller que recupera los trackpads. Este lanzamiento conjunto subraya el esfuerzo de Valve por consolidar un ecosistema completo para el gaming inmersivo y tradicional.

La Steam Machine será una consola de escritorio pensada para acceder a toda la vasta biblioteca de juegos de la plataforma, con un chip AMD Zen 4, gráficos AMD RDNA 3 con 8 GB de RAM propios; 16 GB de RAM y de 512 GB a 2 TB de almacenamiento. Además de salidas HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 es compatible con el estándar HDMI-CEC para controlar la televisión; tendrá varios puertos USB, Bluetooth y doble antena Wi-Fi 6E.

La compañía no informó los precios de los equipos por ahora.