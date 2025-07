Galaxy Z Flip7 y Flip7 FE: Samsung amplía la oferta de sus celulares con tapita

Además de presentar el primer rediseño de su smartphone plegable tipo libreta desde 2019 con el flamante Galaxy Z Fold7, Samsung renovó su oferta de smartphones con pantalla plegable “con tapita”, los Flip, con un nuevo diseño y una doble oferta, los Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Así equipara su estrategia a la de Motorola, que viene haciendo lo mismo con sus plegables Razr: tener un modelo tope de línea y otro más económico, para ofrecer más alternativas de precio para los plegables.

Vamos primero al tope de línea: el Galaxy Z Flip7 es el más delgado a la fecha (13,7mm) y el más liviano (188 gramos) de la marca; no es un cambio tan drástico como del Fold7, pero aun así se agradece la mejora, sobre todo teniendo en cuenta que en el camino se amplía la pantalla externa de la tapa a 4,1″, la más grande del sector: cubre toda la tapa. La pantalla interna se mantiene en los 6,9 pulgadas, como en los modelos anteriores. El Razr 60 Ultra de Motorola, por ejemplo (hasta ahora, el tope de línea del segmento), tiene una pantalla externa de 4″ y una interna de 7″, y cuando está cerrado tiene un grosor de 15,7mm.

Samsung presentó el Galaxy Z Flip7, su modelo plegable con tapita más delgado, con una pantalla externa de 4,1 pulgadas e interna de 6,9 pulgadas

Samsung rediseñó la bisagra para hacerla más resistente y duradera, y usa vidrio Gorilla Glass Victus 2 para proteger la pantalla externa y la tapa de la batería del equipo. A propósito: la batería es de 4300 mAh, un cambio que los usuarios de estos equipos agradecerán, porque es casi un 10 por ciento mayor a los 4000 mAh del Flip6. Básicamente, debería durar más durante una jornada de uso antes de quedarse sin energía. No son los 4700 mAh del Razr 60 Ultra, ni los 5165 mAh del Xiaomi Mix Flip 2 anunciado en China hace dos semanas, pero se va acercando.

El equipo usa el chip más avanzado de Samsung, un Exynos 2500, que debería darle un rendimiento de última generación, y que combina con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Un Galaxy Z Flip7; además de la pantalla externa, Samsung lo hizo un poco más delgado

Más allá de eso, el Galaxy Z Flip7 tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles, además de una cámara interna tipo selfie de 10 megapíxeles, y mejora el clásico uso del teléfono plegado a 90 grados con filtros para la cámara, visión nocturna mejorada y un mejor aprovechamiento de la pantalla interna con la posibilidad de ver el antes y después de una edición asistida por IA en pantalla al mismo tiempo.

El equipo corre Android 16 con One UI 8, y permite acceder a Gemini Live (el asistente de IA adaptado para conversaciones en voz alta) desde la pantalla externa; Samsung amplió las funciones de este panel para que pueda mostrar más datos, incluyendo un resumen del día generado por IA (el Now Brief que debutó en el Galaxy S25 Ultra) y más opciones para personalizar el aspecto del reloj de la pantalla externa.

Qué trae el Galaxy Z Flip7 FE

El Galaxy Z Flip7 FE de Samsung mantiene el diseño de los últimos años y es la opción más económica de los dos plegalbles presentados este año

Este modelo es más modesto en prestaciones respecto del Flip7, sobre todo en pantalla externa, que mantiene el diseño tradicional de la compañía (no cubre toda la tapa, dejando libre la zona de las cámaras, y es de 3,4 pulgadas) y la interna, que es de 6,7 pulgadas.

Este modelo tiene un chip Exynos 2400 que Samsung usó en los Galaxy S24, y una batería de 4000 mAh, además de una cámara principal de 50 megapixeles y un gran angular de 12 megapixeles.

Tendrá, inevitablemente, un rendimiento menor que el Flip7, pero también debería ser más barato.

Cuándo llegan a la Argentina los Galaxy Z Flip7 y Z Flip7 FE

El Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE estarán disponibles en nuestro país el mes que viene, desde el 8 de agosto. El Galaxy Z Flip7 llegará en su versión de 12 GB de memoria con 512 GB de almacenamiento, mientras que el Galaxy Z Flip7 FE llegará en su versión de 8 GB de memoria con 256 GB de almacenamiento.