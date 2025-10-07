Google AI Plus llega a la Argentina, y los estudiantes universitarios podrán usar Google AI Pro gratis por un año

Google anunció hoy dos nuevas herramientas de IA para estudiantes argentinos. Por un lado, con el lanzamiento de Google AI Plus, una nueva membresía diseñada para ofrecer IA a un costo más asequible. Por otro, con el acceso gratis por un año al plan Google AI Pro para todos los estudiantes universitarios mayores de 18 años del país.

Google AI Plus

A partir de hoy, los usuarios de nuestro país podrán acceder a Google AI Plus, un plan de pago mensual, pero más económico que el modelo AI Pro, y que incluye “mayor capacidad en el modelo de edición y generación de imágenes (conocido como Nano Banana) en la aplicación de Gemini. También abre una ventana a la creación de contenido avanzado, al incluir acceso al modelo de generación de video de Google, Veo 3 Fast, directamente en la aplicación de Gemini, y en las herramientas de creación de películas e imágenes con IA, Whisk y Flow.” También tiene integración con Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y otras aplicaciones, al tiempo que se habilita el acceso a NotebookLM y se obtienen 200 GB de almacenamiento para Google Fotos, Drive y Gmail.

Este plan tiene un costo mensual de 5 dólares, y los primeros 6 meses se paga al 50 por ciento.

Todos los planes de Google para acceder a la versión más avanzada de Gemini; el nuevo Google AI Plus (5 dólares mensuales); el estándar Google AI Pro (20 dólares mensuales), gratis por un año para estudiantes universitarios; y el Google AI Ultra (250 dólares mensuales)

Google AI Pro gratis por un año para estudiantes universitarios

Google también anunció que desde hoy “los estudiantes universitarios de la Argentina mayores de 18 años podrán postularse para acceder de manera gratuita durante 12 meses al plan Google AI Pro en este link."

Este plan incluye cantidad ilimitada de chats con Gemini, carga de imágenes y generación de cuestionarios con un acceso más amplio al modelo 2.5 Pro, Deep Research y resúmenes de audio, además de 2 TB de almacenamiento. Hay tiempo para anotarse hasta el 9 de diciembre de 2025; para recibir el beneficio deberán demostrar que son estudiantes universitarios y cumplir con todos los requisitos.

El objetivo, según la compañía, es habilitarles el acceso a herramientas de IA “para que puedan liberar su creatividad, potenciar su aprendizaje, investigar, crear lluvia de ideas y desarrollar habilidades que los preparen para el mundo laboral del mañana.”