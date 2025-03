Google arregla el problema de los Chromecast... pero con una condición

El fin de semana, muchos usuarios de Chromecast, ese dispositivo que permite enviar video y audio online a una pantalla común por streaming, reportaron que sus equipos habían dejado de funcionar. No todos: con el correr del tiempo quedó claro que la falla solo afecta a los modelos Chromecast de segunda generación y a los modelos de Chromecast Audio, ambos ya con algunos años encima.

Hay modelos más recientes, que no sufren esta falla, aunque no nuevos: en agosto último Google avisó que no habrá más Chromecast, reemplazado por otro dispositivo (el “Google TV Streamer”), algo más de diez años después de su debut, en 2013.

Con el correr de los días Google identificó el problema: ese domingo 9 de marzo se vencieron los certificados digitales que validan al dispositivo frente a los servicios de Google: cuando pierden vigencia, los servidores de Google consideran que no es un dispositivo confiable, y dejan de enviarle información.

¿La solución? Crear certificados nuevos para estos Chromecast, que reemplazan los viejos y le permiten seguir funcionando por varios años más. Lo bueno, además, es que estos nuevos certificados llegan como una actualización del firmware del Chromecast, así que su instalación es muy sencilla.

Siempre y cuando los usuarios no hayan hecho lo que Google pidió (tardíamente) que no hicieran, pero que es una de las primeras cosas que alguien hace cuando uno de estos dispositivos no funciona: reiniciarlo de fábrica, borrar todo, e intentar empezar de cero. En ese caso, el dispositivo no puede conectarse a los servidores de Google para bajar la actualización.

¿Hay una solución para esta situación, que presumiblemente afecta a muchos usuarios de Chromecast? Por ahora no se sabe: Google admite que está buscando cómo resolver este problema, mucho más complejo que el anterior.

LA NACION

Temas GoogleStreaming