Google bloqueó una popular extensión de Chrome: la acusaron de contener malware

El buscador Google restringió el uso de una extensión en Chrome, que habitulamente se usa para almacenar imágenes, e incluyó una advertencia por supuesta inclusión de malware.

Google bloqueó una extensión por prevención

Se trata de la extensión Save Image as Type, que permite la conversión de imágenes a formatos usados masivamente como JPEG o PNG.

Durante el mes, si se intentaba usar Save Image as Type se podía ver que Google la había retirado de Chrome Web Store tras descubrir que la extensión hizo mal uso del tráfico de usuarios, y modificó enlaces de afiliados en sitios web de comercio electrónico.

El riesgo de uso radicaba en la manipulación de los datos de navegación, por lo que Google decidió bloquear su uso como parte de sus políticas de seguridad.

Al no estar disponible Save Image as Type, hubo repercusión entre los usuarios tras el anuncio del bloqueo por parte del buscador.

Sin embargo, la medida se levantó una vez que el gigante de Internet corroboró que el procedimiento malicioso ya no estaba en curso. Con esta garantía de uso, Google la volvió a mostrarla como disponible para los usuarios.

Save Image as Type estuvo bloqueada por Google hasta regularizarse su uso

Consejos para evitar estafas en redes sociales

Tal como informó LA NACION existen algunas sugerencias de seguridad que resultan sumamente útiles para evitar estafas o uso indebido de datos:

Revisar lo publicado

Cada información o foto publicada abre una puerta a la vida privada. Compartir detalles personales puede exponer al usuario a riesgos como suplantación de identidad, estafas o acoso. Mantener un enfoque discreto al compartir contenido disminuye estas amenazas.

Configurar correctamente la privacidad del perfil

La información sensible como fecha de nacimiento, lugar de trabajo o ubicación puede ser utilizada por ciberdelincuentes. Es importante asegurarse de configurar la privacidad de los perfiles para que solo los contactos deseados puedan acceder a estos datos.

No confiar en perfiles desconocidos

Aceptar solicitudes de amistad de extraños o responder mensajes sospechosos, puede abrir la puerta a intentos de estafa o phishing. Revisar los perfiles cuidadosamente antes de interactuar y evitar compartir información personal con desconocidos.

Verifica enlaces antes de hacer clic

Los ciberdelincuentes suelen enviar enlaces maliciosos prometiendo premios o beneficios exclusivos. Estos enlaces pueden llevar a sitios falsos que roban los datos personales o instalan software dañino a la computadora. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

Usar contraseñas seguras y únicas

Las contraseñas más largas son la primera línea de defensa. Optar por combinaciones largas que incluyan letras mayúsculas, números y caracteres especiales es muy importante para la seguridad del dispositivo. Se recomienda no usar la misma contraseña para diferentes cuentas, ya que si una es vulnerada, todas las demás cuentas estarán en riesgo. Tampoco se recomienda guardar las contraseñas en nubes o escritorios, es crucial tratar de memorizarlas.