Las acciones de SpaceX cayeron luego de su salida a la Bolsa

Las acciones de SpaceX cayeron el miércoles por debajo de su precio de salida a Bolsa, algo inédito para la empresa de Elon Musk, poco más de un mes después de que el frenesí a su alrededor impulsara el mejor debut de la historia.

Los papeles de SpaceX declinaban un 2,7%, a US$132,5, situándose por debajo del precio de salida a Bolsa de US$135 y lejos del pico histórico de US$225,64, que impulsó brevemente la capitalización bursátil de la empresa por encima de gigantes de Silicon Valley como Microsoft y Amazon.

Muchos analistas sostenían que el alza de la acción era probablemente vulnerable a un cambio de tendencia, dadas las pérdidas netas de US$4900 millones registradas por SpaceX el año pasado y la incertidumbre sobre las perspectivas de la empresa.

El desplome deja a los inversores que compraron acciones de la empresa al precio de la salida a Bolsa con pérdidas contables por primera vez, lo que podría poner a prueba la confianza en el valor.

Los papeles de SpaceX declinaban un 2,7% el miércoles, a US$132,5, situándose por debajo del precio de salida a bolsa de US$135 ANGELA WEISS - AFP

También sirve para recordar que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse con rapidez, incluso en el caso de una empresa del tamaño de SpaceX, que recaudó unos US$85.700 millones y alcanzó una valoración de unos US$2,1 billones al final de su primer día de cotización.

No es raro que una acción caiga por debajo del precio de salida a Bolsa, sobre todo durante períodos de tensión generalizada en el mercado. Los principales índices de Wall Street han estado bajo presión en las últimas semanas, debido a la incertidumbre en torno a la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal y dudas sobre la durabilidad del repunte, impulsado por los valores ganadores del sector de la inteligencia artificial, como los fabricantes de chips.

Aun así, la caída podría dar alas a los críticos que habían argumentado que la valoración de SpaceX era excesiva, ya que la empresa no era rentable y muchas de sus ambiciosas apuestas aún no se habían puesto a prueba.

Los empleados de SpaceX celebran el cierre de la bolsa Nasdaq TIMOTHY A. CLARY - AFP

Algunos analistas ya habían advertido antes de la salida a Bolsa que los inversores encontrarían mejores puntos de entrada una vez que la primera oleada de entusiasmo se hubiera desvanecido.

La incorporación de la acción a índices prestigiosos, como el Nasdaq 100 —de fuerte presencia tecnológica—, no sirvió de mucho para reavivar la compra. Los papeles de SpaceX han caído casi un 13% desde que se incluyeron en el Nasdaq 100.

La atención se centra ahora en los primeros resultados de la empresa tras su salida a Bolsa. SpaceX aún no ha revelado cuándo tiene previsto publicarlos, pero ha indicado que se darán a conocer únicamente a través de su página web y de su cuenta en la red social X, y no a través de los servicios de distribución de noticias.