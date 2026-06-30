Google extiende la Inteligencia Personal de Gemini para la creación de imágenes con Nano Banana y Google Fotos

Google ha ampliado las capacidades de la función de Inteligencia Personal de Gemini para generar imágenes personalizadas al conectarse con Google Fotos y el modelo Nano Banana, lo que permite generar contenido adaptado a los gustos y contexto del usuario sin necesidad de aportar manualmente la información o las imágenes de referencia.

La función de Inteligencia Personal de Gemini permite que el asistente se conecte con servicios como Gmail, Fotos, YouTube o la Búsqueda, para recopilar datos de estas aplicaciones y, en base a ello, ofrecer resultados más personalizados.

Desde su lanzamiento inicial en enero, Inteligencia Personal está disponible en el Modo IA de la experiencia de búsqueda, así como en la aplicación de Gemini y en Gemini en Chrome. Sin embargo, Google pretende continuar extendiendo su uso y, ahora, la ha integrado en la creación de imágenes de la aplicación del asistente.

Cómo activar la Inteligencia Personal de Gemini al vincularla con servicios de Google

Por el momento disponible para los usuarios de Estados Unidos, la tecnológica ha matizado que esta novedad permite experimentar la generación de imágenes “altamente personalizadas” de forma gratuita, al conectar la Inteligencia Personal con su modelo de imágenes Nano Banana y Google Fotos.

Como ha explicado Google en un comunicado en su blog, las imágenes creadas en Gemini con la función de Inteligencia Personal reflejarán “el gusto y estilo” de vida de los usuarios, gracias a la información precisa obtenida de las aplicaciones de Google conectadas.

En la práctica, la Inteligencia Personal evitará que los usuarios tengan que describir todos los detalles de su vida que consideren relevantes para la creación de la imagen en cuestión, simplemente podrán dar indicaciones sencillas como “diseña la casa de mis sueños”.

Además, como Gemini podrá extraer información de Google Fotos, los usuarios tampoco tendrán que compartir las imágenes determinadas con el asistente de forma manual, podrán hacer referencia a este contenido directamente en las indicaciones.

Con todo, Google ha recordado que conectar las aplicaciones de Google a Gemini con la Inteligencia Personal “sigue siendo una opción” que se puede activar o desactivar en cualquier momento desde ajustes.